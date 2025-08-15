¿Qué dicen las críticas sobre "Homo Argentum"?

Este jueves llegó a las salas de cine Homo Argentum, la nueva producción de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, que presenta una estructura inusual: dieciséis historias separadas, todas protagonizadas por Guillermo Francella.

Con un enfoque costumbrista, la película intenta ofrecer una mirada crítica sobre diversos rasgos del ser argentino, apelando al humor como herramienta principal. La expectativa era alta, tanto por el prestigio del actor -que interpreta una amplia gama de personajes- como por los antecedentes de los directores, responsables de algunos de los mayores éxitos del cine y la televisión nacional en los últimos años.

Sin embargo, las primeras críticas no fueron favorables y, especialmente, cuestionaron el tono humorístico del film, que se anticipaba como su principal atractivo. “Es una colección de chistes malos que no hubieran sido puestos al aire ni en los viejos programas humorísticos de la TV de los ’80”, señalaron desde Micropsia Cine. En sintonía, Otros Cines observó que “el humor cinematográfico es un asunto demasiado serio como para conformarse con estas pequeñas comedias all'Argentina sin demasiada chispa, gracia ni encanto”.

Página/12 también se mostró crítica y apuntó a la debilidad general del guion: “Hay una falta de gracia que las historias más breves hacen aún más evidente, como si se tratara de sketches viejos a los cuales les faltara un golpe de horno en la sala de guionistas”. El film también avanza sobre cuestiones político-sociales que articulan una mirada particular sobre los estereotipos colectivos. Sobre ese aspecto, Escribiendo Cine advirtió: “Lo más cuestionable es la ideología que subyace en su propuesta. Es, en esencia, una crítica que nos dice más de la mirada de quien la enuncia que del país que pretende retratar”.

En la misma línea, La Nación definió a la película como “un irregular catálogo de pecados capitales, a la argentina” y cuestionó el peso excesivo del protagonismo de Francella: “El film se queda a mitad de camino a la hora de exponer una suma de estereotipos”. Finalmente, Leer Cine adoptó una postura más indulgente y consideró que, pese a sus falencias, Homo Argentum puede resultar atractiva para el gran público: “No es una gran película ni está cerca de serlo, pero ofrece un poco de todo y seguramente eso le alcanza para cumplir su cometido”.