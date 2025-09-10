Recientemente Netflix sumó a su catálogo varias novedades para sus más exigentes suscriptores.

Dos tumbas

Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.

Reparto: Kiti Mánver, Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian, Salva Reina, Carlos Scholz.

Origen: España.

Mi vida con los chicos Walter - temporada 2

La primera temporada sigue a Jackie Howard, de 15 años, mientras se muda a través del país, desde el deslumbrante Manhattan hasta la rural Silver Falls, Colorado, para vivir con su nueva tutora: la mejor amiga de su madre, Katherine (Sarah Rafferty), quien cría a 10 hijos con su esposo, George (Marc Blucas). Mientras se instala en su nuevo y caótico hogar rural, Jackie está decidida a concentrarse en su sueño de entrar en Princeton... mientras asimila sus sentimientos por dos hermanos Walter muy diferentes: el confiable y estudioso Alex, y el misterioso y atormentado Cole. En la segunda temporada, Jackie tiene 16 años. Desde que abandonó Silver Falls apresuradamente al final de la primera temporada, está intentando descubrir cuál es su lugar.

Reparto: Nikki Rodriguez, Sarah Rafferty, Marc Blucas, Noah Lalonde.

Origen: Reino Unido.

Bon appétit, majestad

La chef francesa Yeon Ji Yeong gana un importante concurso, pero aterriza misteriosamente en la dinastía Joseon, donde debe cocinar cocina real de fusión para un rey tiránico con un paladar extremadamente sensible.

Reparto: Yoona, Lee Chae-Min, Kang Han-na, Choi Gwi-hwa.

Origen: Corea del Sur.

