"Ratones de Biblioteca", en la Casa Natal de Sarmiento

Con una agenda cultural más que interesante, el Museo Casa Natal de Sarmiento anunció el regreso del Club de Lectura “Ratones de Biblioteca”.

A través de sus redes sociales, el centro cultural detalló que esta actividad está destinada especialmente para personas con baja visión y ceguera, que combina lectura narrada en voz alta con experiencias táctiles, sonoras y gustativas.

Durante agosto, se explorará “Sarmiento breve. Antología” y el mes culminará con “El espejo africano” de Liliana Bodoc, el viaje de un espejo que, a través de siglos y culturas, conecta a una mujer esclava africana con la gesta independentista argentina.

Los encuentros se desarrollarán todos los martes a las 17 horas en la Biblioteca de la Casa Natal de Sarmiento. Esta actividad no tiene costo y el objetivo de la iniciativa es generar un espacio para compartir, disfrutar y descubrir la literatura desde todos los sentidos.