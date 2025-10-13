“The Manifesto”, lo nuevo de Gorillaz y Trueno

La aparición del rapero argentino Trueno junto a Gorillaz en Buenos Aires en 2022 no fue un evento aislado. Hoy, la sociedad creativa se sella con "The Manifesto", el nuevo sencillo de la banda británica que anticipa su ambicioso álbum, The Mountain.

Liderada por Damon Albarn, la canción es una meditación sobre el ciclo vital y la trascendencia, que fusiona la voz de Trueno con una intervención póstuma de Proof (D12). El verso del argentino (“Yo no sé qué va a pasar mañana... Camino hacia la luz/” have nothing to lose”) confronta la inevitabilidad del destino con la voz del rapero estadounidense.

"The Manifesto" es una fusión multicultural: integra el sarod de los hermanos Amaan Ali Bangash y Ayaan Ali Bangash, los metales festivos de la Jea Band Jaipur y el virtuosismo del bansuri de Ajay Prasanna. Esta mezcla sónica —que conecta India, Reino Unido y Argentina— es el corazón de The Mountain, un tapiz de quince canciones que celebra la fusión, informó Infobae.

El álbum cuenta con una lista estelar de colaboradores, incluyendo a Bizarrap (quien co-produce "Orange County"), Black Thought, IDLES y leyendas como Paul Simonon. El proceso de grabación se extendió por Londres y diversas ciudades de la India, reflejando su diversidad lingüística (árabe, inglés, hindi, español y yoruba).

El arte visual, obra de Jamie Hewlett, acompaña esta travesía, ilustrando a los personajes de Gorillaz en la India, en pleno proceso de creación. Un manifiesto sónico que confirma a The Mountain como una de las cumbres creativas de la banda.