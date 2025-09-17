«Together for Palestine», el concierto benéfico que reunirá a grandes figuras de la música

La música, una vez más, se convierte en una poderosa herramienta de solidaridad. Por eso, este miércoles 17 de septiembre, el OVO Arena Wembley de Londres será el epicentro de un evento que une arte y compromiso social: "Together For Palestine", un concierto benéfico que busca recaudar fondos para las familias afectadas por la crisis humanitaria en Gaza.

El encuentro, dirigido por el reconocido músico Brian Eno y con la producción ejecutiva de Khaled Ziada, Khalid Abdalla y Tracey Seaward, reunirá a un impresionante cartel de artistas internacionales. Nombres de la talla de Damon Albarn, Paloma Faith, James Blake, Jamie xx, King Krule, Sampha, Hot Chip, Bastille, Mabel, Cat Burns, Greentea Peng, Obongjayar y Portishead se subirán al escenario para ofrecer su talento. A ellos se sumarán destacados músicos palestinos como Adnan Joubran, Faraj Suleiman y Nai Barghouti, reforzando el mensaje de unión y apoyo.

El 100% de los fondos recaudados por la venta de entradas se destinará a la organización benéfica británica Choose Love, que trabaja en la zona para proveer de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales.

Para aquellos que no pueden asistir al evento, la solidaridad no tiene fronteras. El concierto se transmitirá a todo el mundo a través del canal de YouTube de Brian Eno. La cita es a las 15:00 horas (hora Argentina), y la plataforma también ofrecerá enlaces directos para que el público global pueda sumarse con sus donaciones y apoyar la causa.