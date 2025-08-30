«Tu cara de culo»: lo nuevo de Emmanuel Horvilleur

En las últimas horas, el reconocido músico argentino Emmanuel Horvilleur volvió a captar la atención del público con el lanzamiento de “Tu cara de culo”, cuarto adelanto de su esperado álbum solista Mi año gótico.

El tema llegó acompañado de un videoclip que refuerza la impronta erótica y lúdica que el exintegrante de Illya Kuryaki and the Valderramas viene desplegando en esta nueva etapa.

La pieza audiovisual, dirigida con una estética íntima y retro, transcurre en la habitación de un motel y recrea la textura de las viejas cintas VHS, generando un aire nostálgico. La protagonista es la bailarina Melody Luz, quien despliega una coreografía cargada de sensualidad, precisión y magnetismo, acompañando la tensión narrativa de la canción.

Horvilleur, fiel a su estilo, aporta humor a una letra que narra un desencuentro de pareja tras un encuentro sexual intenso. Uno de los versos más comentados del tema sintetiza ese contraste: “Tu cara de culo en la mañana de hoy, es inversamente proporcional a tu culo en mi cara en la noche de ayer y lo sabes”.

El final del video suma un guiño humorístico inesperado con la participación de Griselda Siciliani, que en clave de comedia interpreta a una pareja que le reclama a Horvilleur desorden y conflictos domésticos.

Con este lanzamiento, el artista reafirma su capacidad para mezclar pop moderno, ironía y sensualidad, anticipando la identidad de Mi año gótico, un disco que promete convertirse en uno de los lanzamientos destacados de la música argentina en 2025. El single se suma a los adelantos ya publicados:“Súpersuave”, “Elástico” y “En la moto” (junto a Julián Kartun).

Repercusiones

Tal como se esperaba, el título y la letra del estribillo del nuevo tema de Horvilleur se activaron en las redes sociales con mensajes y comentarios a favor y en contra. A través de sus historias de Instagram, el cantante aseguró que no le molesta y que, en breve, realizará un careo con su musa inspiradora, su mujer y actual compañera, la bailarina Evangelina Bourbon.

Otros proyectos

Además de su proyecto discográfico, Horvilleur se mantiene presente en la televisión como co-coach del Team Miranda! en la actual temporada de La Voz Argentina. Desde ese rol, aporta su experiencia y carisma para guiar a los participantes, consolidando la influencia que ejerce en la música nacional desde los años noventa.