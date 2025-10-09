«Vibra Alterna», una cita impostergable en el Chalet Cantoni

Este sábado 11 de octubre se enciende una nueva cita ineludible para la música alternativa local. El Chalet Cantoni Casa Cultural abrirá sus puertas a partir de las 19 horas para recibir la tercera edición del festival "Vibra Alterna", un evento gratuito que se consolida como plataforma clave para las bandas emergentes de la escena indie, punk y rock nacional.

El festival se propone visibilizar la fuerza de la música independiente, presentando una grilla que refleja la diversidad de géneros que marcan el pulso cultural actual.

Los protagonistas

La jornada contará con tres propuestas contundentes: ESHA, EXDEALER y DJ Montilla.

ESHA : La Promesa que Busca un Nuevo Sonido Liderada por Pauli en voz y composición, la banda se presenta en un momento crucial, inmersa en la creación de su tercer álbum. ESHA llega al festival con una formación extendida y poderosa. Tras una reciente y notoria colaboración con Canal 46, su sonido promete un giro estilístico renovado y enérgico sobre el escenario.

La entrada es libre y gratuita, confirmando a "Vibra Alterna" como un espacio esencial y accesible para descubrir los nuevos talentos de la escena musical.