"Vientos de Infancia", un espectáculo para disfrutar en familia

Este martes y como parte de la nutrida agenda cultural provincial, Ricardo Rodríguez habló con Adriana Miranda quien realizó una invitación impostergable.

La entrevistada detalló la realización del concierto “Vientos de Infancia” a cargo del coro Nuevos Vientos, este martes 19 de agosto, a las 21 horas, en el Auditorio Juan Victoria: “Estamos muy emocionados, muy contentos porque hoy realizamos este concierto que venimos preparando por muchos meses y mucho trabajo ‘Vientos de Infancia’, en alusión a la fecha tan bonita que es el Día del Niño”, comenzó diciendo la entrevistada vía comunicación telefónica.

Luego sumó: “Este concierto es muy significativo para nuestros coreutas, porque es un poco volver a la infancia, ya que las canciones que vamos a interpretar son de aquel momento de la vida, entonces es un concierto que tiene mucha emoción además de que, para muchos de ellos, es su primera vez en el Juan Victoria”.

Acerca de los músicos que acompañarán al coro, Miranda comentó: “Vamos a estar acompañados de la Orquesta Escuela Municipal de Albardón, que son chicos entre los 10 y los 15 años que también será su debut en el prestigioso escenario y por eso, la expectativa de ellos es muy grande”.

Luego, Miranda aseguró: “El coro trata de hacer todos los años un viaje porque es parte de la cultura de llevarla a otros rincones del país, en donde los integrantes puedan relacionarse con otras personas, conocer otras culturas y, este concierto tiene esa finalidad de poder recaudar fondos para poder solventar el gasto del colectivo que es lo más caro hoy en día. La idea es viajar en octubre porque fuimos invitados al Festival Porque cantamos. Si Dios así lo quiere estaremos viajando a Mar el Plata”, cerró la directora coral.