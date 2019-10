Exclusivo: Habló el músico sanjuanino "plagiado" por Daddy Yankee

En redes sociales se desató la polémica por la gran similitud de una canción de Daddy Yankee con una del músico sanjuanino Mama Ordan. En este sentido, Canal 13 dialogó con el cantante, quien manifestó que le sorprendió lo parecida que es 'Que tire pa lante', del puertorriqueño, con su creación 'Puerta de Acero'. "Los fans de Daddy Yankee me están puteando todos, dicen que no se puede comparar un pueblerino que tiene 500 seguidores con Daddy Yankee y que deje de hinchar las pelotas", expresó.

El sanjuanino aclaró que él aún no hizo nada al respecto pero que haría una demanda por derechos de autor si le parece que tiene que ser. "Llama mucho la atención la similitud pero estoy más preocupado por lo que pasa en Chile y en las elecciones argentinas que espero que sean en beneficio del pueblo", explicó.

Marcos Ordan consideró que es un artista conocido, no "súper mega" como Daddy Yankee, pero dijo que no debería asombrar que el puertorriqueño escuche su música porque "no son superhéroes". "Puede ser que haya tomado mí canción, hay de todo en la música porque estamos en un nivel de apertura donde este tipo de similitudes es tendencia", aseguró.