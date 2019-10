La dama tango se adueñó de la mañana en Canal 13

Para el arte no hay música, hay melodías, delicadas, sutiles, precisas. Y la Dama Tango, ícono sanjuanino, es un ejemplo perfecto de eso. Patricia Vizcaíno, visitó Banda Ancha y deslumbró con una perfecta interpretación de Cacho Castaña. Sencilla, audaz y elegantemente.

Sin dudas, la crisis económica que atañe al país es inmanente a todos. La Dama Tango también habló al respecto: "Desde hace un par de años es un poco difícil, antes cualquier persona me llamaba por un evento, y antes de contratar un equipo de sonido que ponga música yo iba y hacía un show. Entonces la gente optaba por eso, pero debido a esto que pasó ahora la gente lo piensa dos veces, se me cayeron 3 eventos que estaban contratados con meses de anticipación, y con seña", señaló Vizcaíno.

Afortunadamente, cuenta, este año empezó con el pie derecho. "Me llamaron desde el Ministerio de Turismo y Cultura, para participar del jurado de la elección del artista para la Fiesta Nacional del Sol, cosa que me llena de orgullo porque es un reconocimiento", señaló mientras aclara que también participan de la terna Claudia Pirán, Ernesto Villavicencio, Claudio Robles y Carlos García. "He tenido que pedir asistencia para distinguir artisticamente entre el Rap y el Trap", dice entre risas.

Fuera del escenario, la Dama Tango explica que tiene una relación impecable con los artistas sanjuaninos. "Se habla de ego pero la verdad es que soy muy besuquera y abracera, no he dejado que algo me provoque una separación, nunca he tenido que pelear con nadie, me siento muy querido, incluso con gente que no es colega, como los peluqueros y, maquilladores. Somos una gran familia", concluye.