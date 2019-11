Las fotos eróticas de un sanjuanino que rompen con los estereotipos

El fotógrafo sanjuanino, Darío Quiroga, pasó por Sucios y Desprolijas y contó todos los secretos detrás de su trabajo: la fotografía erótica.

Más conocido como Dako, comenzó hace más de cuatro años a incursionar en este arte, en busca de capturar los momentos más eróticos del cuerpo femenino.

“Uno navega por todos los géneros hasta descubrir cuáles son las sensibilidades especiales que tiene cada uno para distintas imágenes. Mi primer encuentro con el erotismo fue un desastre, no me había preparado, no había cursos, workshop, fue un aprendizaje muy autodidacta con muchos errores y el nerviosismo propio. El resultado era bueno y la devolución de la mujer que había retratado, tenía que ver con una caricia a la autoestima de ella. Se veían sensual, se veían que otra forma y me pareció algo bueno”, contó sobre sus inicios el fotógrafo.

Foto: Darío Quiroga

Dario Quiroga, dijo que las chicas lo buscan para tener un book para ellas mismas, otras que quieren regalarle al novio al marido, chicas que quieren publicarlo en las redes sociales y otra parte es la comercial para promocionar productos como lencería y en ese caso, se trabaja con modelos.

El artista, comentó que trabaja con distintos tipos de mujeres, pero que hay un segmento que todavía no se anima a compartir sus fotos. “Las chicas que no rompen esa timidez de publicarlas, crean esa idea que el erotismo solo es para estereotipos de modelos, chicas 90-60-90, pero no. Trabajo con muchas modelos alternativas también, que es una clasificación a la mujer que no tiene el mismo estereotipo del modelaje tradicional”, sostuvo.

“Me encantaría que todas se animen. El erotismo no tiene estereotipo y no persigue esto. Cualquiera puede mostrarse”, aseguró el artista.