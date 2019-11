Millenial: el último corte transversal de la historia

"El millenial es parte del corte transversal que vemos en la historia de las tecnologías", señala Luis Ávila, escritor de "millenial", el libro que se presentó al público en la Casa Natal de Sarmiento. Con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura, y el apoyo de la Universidad Nacional de San Juan, se presentó una brillante bibliografía que intenta describir, a partir de la matemática, de donde surge esta nueva generación enraizada a internet, la tecnología y una apertura mental bastante clara.

"Queremos describir cual es la incidencia del término millenial en el ámbito de la educativo y de los adultos. Es una lectura que se hace a través de los ejes cartesianos, donde el eje de las x ubica a la historia de la tecnología, desde el inicio del fuego hasta pasar por las revoluciones industriales", señala Ávila a Canal 13. Según entiende el escritor, esta línea permite identificar "4 cuatro cortes a partir de cada revolución industrial", lo que permite visualizar la incidencia que tiene cada una en la economía del conocimiento.

De esta forma, el estudio del millenial trasciende la esfera de lo urbano, de lo social, y pasa a tener una lectura más profunda porque se da en un contexto de cambios históricos. Esto, aunque no parezca, es algo que los chicos tienen muy en claro.

"Para mí, en esta época de siglo 21, ha sido un cambio muy brutal el que propone el millenial, en una era más liberal, con más oportunidad de dialogar, es una forma de diferenciarnos de personas del siglo pasado", destaca Nahuel Cocio, alumno de la EPET N°9 de Ullúm.

Hay una coincidencia evidente, el millenial no es un producto generacional, no es un dato del sistema, es una personalidad emergente de intenet, de los dispositivos móviles, un nuevo ser humano, alguien que llega para lograr lo que quizás antes no se podía... dialogar.