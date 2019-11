Los secretos del Kung Fu por un maestro sanjuanino de Shaolin

Emmanuel Pereira es un sanjuanino, maestro del Kung Fu Shaolin. En una entrevista en Sucios y Desprolijas, contó detalles y secretos de este arte marcial milenario y su carrera.

“El Kung Fu se basa en el autocontrol y la autoayuda. No es una disciplina para pegarse sino para sanar el cuerpo física y mentalmente. La base es el Tai Chi Chuan que significa mano vacía y puño cerrado. No hay armas, es un estilo de defensa. Se usa mucho la respiración, movimientos del cuerpo, articulaciones y después se empieza con el Shaolin”, contó Emmanuel.

“La técnica lleva mucho tiempo aprenderla. Perfeccionarla es lo que cuesta. Como corregir la respiración, los movimientos. Qué simbolizan los movimientos”, agregó.

Emmanuel, compitió hace unos meses en Brasil. “Fue algo muy lindo, la competencia fue todo el día. Es muy diferente el reglamento. El torneo es básico por todo el día. Se compite en formas, Sanda, competencia en armas”, explicó. El sanjuanino, obtuvo el título de Maestro Shaolin. “Desde chico empecé en otras escuelas pero deje porque no me llenaban y viaje a Brasil. Ahí me instruí con dos maestros que son expertos en artes marciales”, comentó.

En cuanto a la participación de mujeres en esta disciplina, Emmanuel Pereira, contó que “todavía no veo muchas mujeres. En Tai Chi Chuan si pero en Kung Fu Shaolin cuesta ver. Es por un tema de que va en las personas, en la voluntad de cada uno y la libertad de querer serlo al estilo o practicarlo”.

Para Emmanuel, viajar a China “es un sueño capaz que imposible. Pero allá hay mucha gente experimentada. Lo que yo amo en realidad es el poder ayudar a otras personas. Darles una herramienta para que puedan salir adelante. Como me la dieron a mi mis maestros”.

Quienes estén interesados en aprender artes marciales, pueden dirigirse a la Biblioteca Mitre, en calle Mendoza 931 Norte, lunes, miércoles y viernes a partir de las 18. La primera clase es gratuita.