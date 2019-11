Javier Calamaro presentó nuevo proyecto

Con nuevo proyecto artístico y afianzado en su carrera, Calamaro se dedica hoy al mundo de los tangos y debutó con Concierto Extremo docu-reallity, los domingos a las 21 horas. Este formato producido por Ánima Films, invita a los espectadores a descubrir la magia de cada provincia argentina de la mano del músico y su banda.

Esta propuesta de turismo poco convencional combinará música, experiencias, aventuras y dificultades en los lugares más inesperados. Cada episodio tendrá un objetivo a lograr: llegar a destino y realizar un concierto único. La interacción con los habitantes de cada destino será vital para conocer leyendas, datos curiosos, cuentos y costumbres del lugar.

Según comentó Calamara, para este nuevo proyecto, comenzó a entrenar para estar a la altura de lo que se presentaría. En una entrevista periodística dijo: “…pensá que tengo treinta y cinco años de rock, nada de entrenamiento. Me lo tomé como un desafío muy serio. Y después, para poder seguir viajando, se me ocurrió hacer algo con la excusa de cantar y hacer montañismo. Y cuando la gente de Salta con la que me contacté en ese momento me dijo que sí, redoblé la apuesta y decidí hacer un programa de tele: los primeros tres episodios los grabamos en la provincia de La Rioja. A partir de ahí, lo que grabamos en cada provincia tiene que ver con el interés del lugar”.

FICHA TÉCNICA

Género: Docu-reality

Temática: Turismo extremo, viajes, música, cultura

Cantidad de episodios: 8

Duración: 45 minutos

Protagonistas: Javier Calamaro: líder de la banda/ Daniel Oroño: guitarrista/ Alejandro Willis: músico/ Arkaitz Ibarra: guía de montaña.