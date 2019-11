Santa Lucía eligió Embajadora: la sacrificada historia de Melani Vila

Desde las 21 del viernes la plaza departamental de Santa Lucía vivió una fiesta llena de emociones y experiencias motivadoras. Fueron 13 las candidatas a embajadoras de la Fiesta Nacional del Sol 2020 quienes se presentaron ante un multitudinario público.

Las candidatas realizaron diferentes presentaciones que abarcaban una amplia cantidad de aspectos, desde lo deportivo, lo motivacional, lo profesional y la poesía, entre otros. Cada una tuvo 5 minutos sobre el escenario y allí demostraron al público y al jurado sus capacidades. Todas con un mensaje común: la mujer como fuente de inspiración, valores y lucha.

Bajo el lema “Evolución, lo que nos pasó nos hace más fuertes”, esta edición la FNS presenta nuevos desafíos y así lo tomó Melani Vila, embajadora de Santa Lucía. “Hace tres años que quiero representar a mi departamento, y fue en esta oportunidad, en este momento de evolución en el que puedo lograrlo” dijo Melani.

“Mi principal motivación para volver a presentarme a un certamen de este estilo fue la metodología de elección. Es muy positivo la búsqueda de otras características que no solo tengan que ver con la belleza física. Ahora si se da lugar para conocer a las chicas y que sean ellas mismas realmente” sentenció la embajadora departamental.

Melani Vila, Embajadora de Santa Lucía

Melani Vila fue la última participante y cautivó a todos contando su historia. Ella, desde los 15 años vende rosquitos por la zona centro de Santa Lucía como salida laboral y sustento económico. Esto fue el leitmotiv de su alocución y durante la misma dio la receta de sus ingredientes para hacer más sabrosa la vida. Además, invitó a todo el público presente a degustar de sus rosquitos.

“Yo en este momento estoy terminando el tercer año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, pero siempre mi pasión por la comida me ha acompañado. Por suerte, tengo el sustento y el apoyo de mis padres, no obstante, la venta de rosquitos caseros me ayuda y me ayudó a pagar fotocopias, y cubrir mis gastos diarios. Sin dudas esto fue algo que me hizo evolucionar” afirmó la joven santaluceña.

Melani aseguró que quiere representar a la mujer sanjuanina en todos sus aspectos. “La mujer en la actualidad tiene un papel muy importante, se sobrepone y se adapta a todas las circunstancias. Nosotras como mujeres no estamos limitadas a nada, si queremos, podemos. Como yo, que tuve perseverancia para ser elegida representante de mi departamento”.

Como embajadora segunda quedó Johana Bustos.

Durante la elección de embajadoras se realizó el certamen final de Revelaciones Música. Entre aplausos y mucho afecto del público, tres bandas del departamento se disputaron un lugar en la final.

Quien representará a Santa Lucía en los diferentes escenarios de la Fiesta Nacional del Sol, es Julián Díaz, músico solista, intérprete de música melódica.

En tanto, como primer suplente quedó Adriana Miranda y segundo suplente Ángel heavy metal.

Las embajadoras y las revelaciones ganadoras recibieron premios en efectivo por parte del municipio.