Hoy Iguazú

Nos gusta conocer culturas distintas a nuestro propio sentir argentino y tratamos de aprender todo sobre el lugarque visitaremos así queantes de aventurarnos, estudiamos, sacamos datos, googleamos, wikipediamos, instagrameamos, buscamos rutas alternativas fuera de los circuitos comunes, armamos nuestro propio itinerario siguiendo algunas rutas comunes pero también agregando cosas y lugares para visitar: mercados,puestos callejeros, sitios que a lo mejor si sos del lugar nunca visitaríaso un tour tampoco te llevaría. A veces somos un poco arriesgados. Podemos saltar de una selva a un museo en una gran ciudad cosmopolita. Nos puede salir bien o regular, pero nunca nos salió mal porqué siempre pudimos resolver situaciones y sobre todos siempre aprendimos. Estamos en el mundo para aprender y como decimos somos alumnos aprendiendo nuevas formas de vida.-

Te puede gustar o no lo que ves o lo que la gente hace, pero estamos seguros que de ese lugar nos llevamos algo y aprendimos algo. Tener la condición de turista a veces te da una cierta ventaja sobre algunas situaciones y algunas personas. Siempre el mundo nos trató con respeto, porque nosotros aprendimos a respetarlo. Por eso estudiamos antes sobre los lugares, su gente, sus comidas, su religión, sus costumbres, su historia, nos alegramos con sus situaciones y también sufrimos sus dolores, nada nos es ajeno y eso hace que podamos disfrutar más del lugar. Eso para nosotros, es fundamental antes de emprender un viaje.-

Nos invitaron a que compartamos a través de este medio eso que tanto nos gusta, y tratar de orientar un poco a quienes puedan y tengan la posibilidad de hacer lo mismo que nosotros tuvimos la suerte de poder hacer. Por lo tanto de esa forma se armó esta especie de guía de viajes, que no es ni la de Horacio de Dios ni mucho menos la guía de viajes Michelin. Acá no vas a encontrar rutas especiales, ni sitios para salir, conocer o ir a comer en cualquier lugar del mundo que tuvimos la oportunidad de conocer. Tampoco vas a encontrar coordenadas para ubicarlas en tu GPS y que te lleve a ese destino que tanto deseas, ni precios u horarios de atención de algunos sitios. Acá solo vas a encontrar algunos de nuestros tips o experiencias, alegrías y momentos complicados que nos tocó vivir en algunos lugares. La idea de éste espacio es mostrar algunos lugares del mundo empezando por nuestro país y luego subir por América hasta saltar a otros continentes, por lo que esperamos pueda disfrutarlo.-

Este sito es para orientar un poco al viajero y explicarle un poco como nos organizamos para cuando decidimos visitar un lugar. Y para eso siempre armamos una especie de reunión de producción entre dos y tiramos algunas ideas a la mesa, una especie de “brain storm”, en donde proponemos algunos lugares (aquellos que siempre deseamos conocer o vimos por la tele o tal vez alguien nos contó alguna vez) fechas, países o regiones para visitar en nuestras épocas favoritas de viajes: marzo-abril y septiembre-octubre.Nos podemos estirar un poco más o menos pero en general tratamos de movernos para esas fechas en donde en cualquier lugar del mundo es primavera u otoño aunque no todos pueden hacerlo en esas épocas, especialmente si tienen hijos en edad escolar.-

Viajar no siempre tiene que ver con las maravillas que mucha gente se imagina, como tampoco es esa conjunción de miedos a conocer algo nuevo. Ver cómo se vive en otras partes del mundo ayuda a derribar prejuicios y a entender que todos los que habitamos este planeta somos mucho más parecidos de lo que pensamos, esto es entre otras cosas mostrar la hospitalidad de las personas y mostrar ese mundo que a veces es más amigable de lo que parece. Adaptarse a nuevas realidades, en sitios nuevos y desconocidos y tomar decisiones inmediatas es un ejercicio diario de desarrollo personal que en nuestro país con situaciones conocidas no hubiéramos realizado.-

Probar un nuevo menú, escuchar otros idiomas, disfrutar de esa música local, aprender sobre el lugar y su historia, caminar por ciudades que tienen otra lógica y otro orden, nos ayuda a entender que no hay un modo de vida mejor que otro, sino que hay maneras distintas de vivir, cada una tan válida como la anterior. Salir de nuestra zona de confort nos ayuda a desarrollar la creatividad para comunicarse, para ahorrar, para contar, para decidir, para vivir de manera distinta.-

Hecha esta introducción les contamos que en el año 2013, decidimos casarnos y de esa forma formalizar una relación de tantos años juntos. Fue una tranquila ceremonia civil, que celebramos en compañía de familia y algunos amigos. Uno de esos amigos son, Wayne y Ruthanne, quienes llegaron desde Estados Unidos el mismo día del casamiento y luego compartieron con nosotros nuestro viaje de Luna de Miel, ya que también venían a conocer nuestro país. Luego de la ceremonia nos fuimos todos juntos a celebrar en un restaurant de Puerto Madero. Mis padres querían conversar con ellos y por supuesto no se entendían, ni mis padres hablan inglés, ni nuestros amigos hablan español.-

- Mamá no ínsitas, no te entiende, ellos no hablan español!

- Si, si ya sé que no hablan español, pero ves ella me entiende!!Me contestaba

Ok. Poco importaba porque cada uno hablaba en su idioma suponiendo que el otro lo entendía.-

Wayne quiso dar un pequeño discurso, como es tradición en Estados Unidos saludando a la feliz pareja, o sea nosotros. El traía un texto escrito y ya traducido al español para poder leerlo en público, pero al darse cuenta lo había perdido. Así que decidió improvisar en inglés mientras era traducido al español. A él lo hicimos fanático del futbol y sobre todo de River y gracias a eso después de un rato de hablar en inglés, dijo que lo único que sabía decir en español era “score”. Todos nos quedamos mirándonos y empezamos a sonreír. Después de un rato le explicamos que score es una palabra inglesa y ahí se dio cuenta de su error.-

De todas formas, al siguiente día nos fuimos de Luna de Miel con nuestros amigos, así que acá va algo de lo que hicimos en nuestra recorrida. Este es el inicio de una serie de viajes que iremos contando a lo largo de un tiempo.-

Primer destino: Iguazú

Puerto Iguazú es una pequeña ciudad en la frontera con Brasil y Paraguay. La palabra Iguazú significa Agua Grande en guaraní. El río Iguazú abarca unos 1.300 km, nace en Brasil y se extiende hasta el Paraná, desembocando en el Río de la Plata.-

Las Cataratas del Iguazú son un conjunto de cataratas que están sobre el río Iguazú, en el límite entre la provincia de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Están en áreas protegidas y el lado argentino se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú, mientras que el de Brasil se encuentra en el Parque Nacional do Iguaçu.-

Formadas por 275 saltos, el 80 % de ellos se ubican del lado argentino. Pero el más importante de todos por su salto de más de 80 metros con un caudal impresionante y se llama: La Garganta del Diablo , a la cual se accede a través del Tren de las Cataratas, descendiendo en la última estación. A partir de allí se realiza una caminata por una pasarela, que serpenteando algunas pequeñas islas, recorre 1.100 metros hasta los amplios balcones ubicados justo al borde y frente de la Garganta del Diablo. Por este salto pasa la frontera entre Brasil y Argentina.-

Para conocer y apreciar del todo estas cataratas, recomendamos visitar tanto el lado argentino como el brasileño, porque de un lado se aprecia panorámicamente el otro, y viceversa. Surge de ésta distribución el dicho que “desde Brasil se ven las cataratas, y desde Argentina se viven” o “Brasil puso las butacas y Argentina el escenario”. Desde Brasil se tiene una panorámica de la mayoría de los saltos que se encuentran en el lado argentino, en donde, no sólo desde las pasarelas es casi posible tocar el agua, sino también en los paseos en lancha, que permiten ir muy cerca de éstas impactantes caídas de agua, e incluso acercarse a la Garganta del Diablo. Se parte en grandes vehículos por el medio de la selva hasta llegar a una pequeña playa desde donde salen grandes botes para recorrer el río y llegar cerca de las cascadas. Si tenes la oportunidad de hacerlo, no te lo pierdas, el viaje es alucinante.-

Durante las noches de luna llena, se realizan paseos por el circuito superior guiados por guardaparques. Esta excursión es imperdible.-

Las Cataratas del Iguazú, son consideradas desde el 2012, una de las ”Siete Maravillas Naturales del Mundo”.Más de mil millones de personas en todo el mundo votaron a través de internet para elegir a las siete maravillas naturales. Para llegar a estar entre las siete maravillas de la naturaleza del mundo, las cataratas tuvieron que dejar atrás a más de 400 sitios de todos los países del mundo.-

Llegar a este sitio siempre te hace pensar y no podes dejar de emocionarte. Eso lo que le pasó a nuestro amigo Wayne, cuando vio la inmensidad y la belleza de las Cataratas por primera vez. Los ojos se le llenaron de lágrimas como no pudiendo creer en donde estaba él en ese momento, lo único que pudo decirme fue“gracias” y solamente se quedó quieto, extasiado, dejándose llevar por la emoción. Después de un rato se aflojó y comenzó a caminar por las pasarelas con su camisa abierta, disfrutando de la fresca brisa y dejándose empapar por el agua que salpicaba.-

Por favor no alimentes ni a monos ni a coaties, ya que pueden atacarte por el simple motivo de sacarte la comida. Estos animales tienen poderosas mandíbulas y te puedo asegurar que las heridas no son agradables, aunque parezcan amigables pueden ser muy agresivos. Podés tomarles todas las fotografías que quieras.Llévate con vos toda la basura que generaste, hasta encontrar un cesto en donde tirarla. Y no está permitido extraer ningún tipo de planta del Parque. Solo llévate buenas fotos y mejores recuerdos. Lleva ropa fresca y repelente para insectos.-

Lo ideal sería quedarte por lo menos un día de cada lado de la frontera para conocer bien los parques-

Al salir del parque en el lado brasilero podés visitar el Parque das Aves que es la única institución del mundo enfocada en la conservación de las aves del Amazonas. Estas aves son hermosas, exuberantes y únicas, y el Parque ofrece a los visitantes la oportunidad de vivir una experiencia de conexión con ellas y las zonas que habitan. Esto hace que el Parque se conviertaen el lugar más visitado después de las Cataratas.Acá podés ver a las aves que circulan libremente como: tucanes, ibis, flamencos, pavos reales, lechuzas y búhos e incluso algunos extraños como el casuario. También se puede visitar un enorme jaulón en donde unos 100 papagayos vuelan sobre tu cabeza tratando de estar cerca tuyo para robarte lo que tengas de comida o tal vez intentar arrancarte de tu cuello o tus orejas esas joyas que tanto les llama la atención.-

Hay en Puerto Iguazu algunos lindos lugares para visitar: un bar de hielo, un mariposario, un jardín de colibríes, varios orquidiarios con flores alucinantes, como así también algunas fábricas de piedras preciosas que también se encuentran en la zona. Tambiénestá La Aripuca, que es una estructura de troncos de 17 metros de alto por 30 metros de diámetro y de 500.000 kg de peso realizada con árboles de la zona que se encuentran en peligro de extinción y representan una trampa aborigen. Este monumento combina 28 especies de árboles autóctonos como: lapachos, cedro misionero, timbó, palo rosa, peteribí, incienso, mora amarilla, guayubira, lapacho negro, laurel, guatambú, etc.-

También podes visitar el Hito Tres Fronteras, que es un lugar turístico con puestos de artesanías aborigen y un monumento con los escudos y banderas de los tres países que se encuentran en la zona.-

Unos kilómetros más alejados de Puerto Iguazú se pueden visitar una de las últimas misiones jesuíticas guaraníes en San Ignacio, que fueron aquellos pueblos fundados a partir del siglo XVII por la orden religiosa católica de la Compañía de Jesús entre los guaraníes y tenían como fin su evangelización. Los misioneros juntaron los valores y creencias de la cultura guaraní de la época prehispánica con la visión del catolicismo , logrando la unificación de los pueblos bajo la protección de las leyes de la corona de España de las que los jesuitas eran garantes. Los guaraníes también supieron aprovechar este hecho frente a la creciente expansión del frente colonial hispano-portugués, en especial a partir de 1640, cuando el reino de Portugal se independizó de los reyes de España.La mayoría de los líderes guaraníes aceptaron levantar iglesias, que eran símbolos de la protección divina y jurídica, aliándose en definitiva con lo que la Compañía de Jesús representaba. Otros líderes, por el contrario, se mantuvieron en guerra y continuaron el ciclo de enfrentamientos con sus propios connacionales.-

Una película muy recordada por su temática sobre la evangelización jesuítica en el nuevo continente y por su lugar de filmación fue La Misión, interpretada por Robert De Niro, Jeremy Irons, Lian Neeson en los papeles principales, que fue ganadora de varios premios cinematográficos internacionales entre ellos a la música del genial Ennio Morricone.-

Hasta aquí una parte de lo visitado durante nuestra Luna de Miel en Iguazú, pero ésta historia continuará…

