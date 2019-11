Crónicas de un sueño: la presentación de Martina Flores en el CCK

Este jueves 28 de noviembre, Martina Flores lució su fantástica voz en uno de los escenarios más prestigiosos del país: el Centro Cultural Kirchner. En medio de un espectáculo de otro mundo, compartió el escenario con artistas de la talla de Pedro Aznar, Kevin Johansen, Hilda Lizarazu, Ariel Ardit, entre otros. Pero, más allá de la performance, Flores contó como fue el minuto a minuto de esta experiencia. Lo hizo en Canal 13.

“No me lo esperaba, sabía que un amigo había mandado unas recomendaciones y no le di mucha relevancia porque pensé que no me iban a llamar. Me contactaron, me contaron todo, que iba a cantar con una orquesta, con un director importante, un tipo de gano un grammy con el disco cantora de Mercedes Sosa. Después me dijeron con quién iba a compartir escenario”, señaló la artista a esta pantalla.

Flores, quien ya es reconocida en toda la provincia, contó que compartió la jornada con Lalo Mir, unos de los locutores más emblemáticos del rock nacional. Allí, los nervios se la comieron. Desde la organización le informaron que no había tiempo para que desplegara su show, por lo que debía elegir su repertorio cuidadosamente para no exceder el tiempo. Ella eligió Petalo de Sal de Fito Páez.

“La orquesta tenía el tema arreglado para mí. Uno de los temas grupales también lo sabía. En el tema de Hilda y Kevin lo único que me sabia era la primaria parte asique me puse a estudiar. Ese día tuvimos un ensayo con el piano y un ensayo general con la orquesta”, destacó Flores, y eso fue todo. La participante sanjuanina señaló que esto dificultó la comunicación y que esto implicó “superar muros”.

Pero los nervios valieron la pena. “Me latía muy fuerte el corazón, estaba súper adrenalínica pero después te dejas llevar. Pétalo de sal fue el tema que más nerviosa me ponía. Los nervios eran por los músicos, el director, los cantantes, no tanto por el púbico. La cante bastante a mi estilo. La forma cambiaba pero lo demás fui yo”, concluyó.

Aquí, la presentación de Martina Flores en el Centro Cultural Kirchner: