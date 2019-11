Sálvese quién pueda: estos son los signos más infieles

Géminis se lleva el primer puesto en este incómodo ranking. Los nativos de este signo viven tentados y se ratonean en todo momento. Si tienen la chance y el ok del otro, no tienen problema en probar. Son tan seguro de sí mismos que podrían vivir engañando de por vida. Su deseo fluye 360° en todas las etapas de la relación. No son sentimentales por lo que una vez

que consiguen algo (o alguien) ya nos les interesa más. Engaña sólo por placer, son extremadamente curiosos y apasionados. Lo positivo de tener una relación con Géminis es que el vínculo tendrá un vértigo apasionante.

Escorpio es el cliente ideal de los sex shop. La industria XXX crece día a día porque los escorpianos la mantienen vigente. Los nativos de este signo son libidinosos, eróticos y sexuales en todo momento. Dispuestos a probar de todo entre las sábanas, este signo va “a los bifes” en el primer encuentro. Como necesita contacto para ir probando que le gusta y que no son proclives a la infidelidad material pero no mental.

Piscis, es el tercero en la lista, y su lado sensible y romántico hace que muchas personas se fijen en estos nativos, se confundan y terminen entre sus brazos. Al ser tan intuitivos querrán probar nuevas cosas pero siempre volverán a su antiguo estado. No les gusta la rutina por lo que se verán tentados en todo momento de nuevas experiencias. Lo problemático de estos nativos es que son extremadamente enamoradizos.