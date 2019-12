Al llegar a Salta “La Linda” nos instalamos cerca de la Plaza 9 de Julio, una elegante zona llena de cafeterías, paseos de compras, hoteles y por supuesto mucho turismo. Fundada en 1582, es famosa por su arquitectura colonial española y su patrimonio andino y su enorme monumento a Martin Miguel de Güemes, aquel viejo caudillo que defendió nuestra frontera norte de los ataques realistas, y gracias a su guerra de guerrillas, conservó el actual territorio argentino libre de invasores.-

Frente a la plaza, tenés que visitar el Museo de Arqueología de Alta Montaña que nace de la voluntad de la provincia de resguardar, estudiar y difundir los hallazgos del Antiguo Imperio Inca. El más importante de todos los descubrimientos son los Niños del Llullaillaco, que se calcula tienen una antigüedad de más de 500 años y fueron encontrados a 6.700 mts de altura en las faldas del volcán. Los niños se encuentran crio preservados en cápsulas con su atmósfera modificada que reduce el contenido de oxígeno en un ambiente estable de -20°C y una iluminación que filtra la radiación ultravioleta e infrarroja garantizando la correcta preservación.-

Salta es una de las provincias más religiosas del país y cuenta con una impresionante Catedral de estilo es neocolonial italiano, con portal de acceso barroco y con impresionantes vitraux que dejan pasar la luz natural. Acá se venera la imagen de Cristo Crucificado llamado El Señor del Milagro y en ésta Catedral también se encuentra el Panteón de las Glorias del Norte, en donde se guardan los restos de Martín Miguel de Güemes.-

La Iglesia original, el 13 de septiembre de 1692, soportó un gran terremoto provocando la caída pero no la rotura de una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, que se hallaba en una de las torres. Esto se interpretó como una señal de Dios y los jesuitas colocaron la imagen frente a la Iglesia que la Compañía de Jesús tenía en el centro de la ciudad y la tierra dejó de temblar. Desde ese momento los salteños renuevan todos los años, en las celebraciones patronales del 15 de septiembre, una gran procesión en honor a Nuestro Señor y Virgen del Milagro. Es impactante ver cómo año tras año, miles de devotos bajan de la Puna recorriendo cientos de kilómetros hasta llegar ese día a la ciudad de Salta en donde renuevan su fe.-

La ciudad de Salta tiene otras iglesias como la Candelaria de la Viña el Convento San Bernardo de Carmelitas Descalzas, el Convento de San Francisco y muchos otros templos declarados monumentos históricos nacionales. Y ya que te das una vuelta por la ciudad, no podés dejar de visitar las peñas folclóricas que abundan, en donde podés disfrutar de un buen espectáculo y además las empanadas, los tamales, el vino y el buen asado te estarán esperando. El mas conocido “La Peña de Balderramada”. A nosotros nos recomendaron un lugar que dicen son las mejores empanadas de la zona: “Lo de Topeto”. Así que fuimos a ver si lo que decían era cierto. Al llegar al lugar, un pequeño salón lúgubre, con paredes descascaradas y baldosas flojas, cuatro mesas con manteles de papel, tres comensales con una jarra de vino, una barra al fondo media destartalada y un gordo grandote y barbudo detrás de ella. Nos miramos y dijimos: en dónde nos metimos? Nos sentamos, el de la barra se acercó con gesto de pocos amigos, hicimos el pedido, asintió con la cabeza sin decir palabra y después nos trajo las empanadas en un plato que tiro en la mesa. Nos miramos, comimos rápido sin decir nada, pagamos y nos fuimos enseguida. No sabemos si las empanadas eran las mejores de la zona, pero ciertamente el lugar no lo era.-

Ok, vamos a recorrer un poco la provincia.-

Primer destino sus Valles Calchaquies en donde nos espera la Quebrada de las Conchas que está ubicada a unos 90 km al sudoeste de la ciudad.​ La quebrada es un área de gran belleza con formaciones rocosas muy llamativas por sus coloraciones rojizas. La reserva tiene más de 25.000 hectáreas y fue declarada reserva natural en 1995 protegiendo de ésta forma sus formaciones geológicas, sus altos murallones y un importante yacimiento paleontológico del período cretácico, por lo que es un accidente geológicamente moderno que se produjo por movimientos tectónicos que tuvieron lugar en los últimos dos millones de años. Por la quebrada y dentro de la reserva corre el rio de las Conchas y en su recorrido pueden apreciarse paisajes de colores muy variados y geo formas de gran variedad entre las que se destacan la Garganta del Diablo. En el pasado (cuando el pasado era húmedo) estas formaciones fueron cascadas de agua dulce y por el flujo del agua concentrada fueron erosionando la piedra, lo que hoy asombran por su especial forma. Luego aparecen El Anfiteatro (una formación montañosa con una acústica que favorece hasta al menos entonado), El Sapo, El Fraile, El Obelisco, Los Castillos y muchas formaciones más.-

Fuimos por la Ruta 40 y visitamos Cafayate, famoso por sus viñedos, excelentes vinos y bodegas donde se cultiva uva de tipo torrontés (no son vinos tan buenos como los sanjuaninos, pero son bastante respetables). Cafayate es la ciudad más importante dentro del circuito turístico de los Valles Calchaquíes y aún conserva las características de su arquitectura colonial. Un atractivo particular es el molino de maíz del siglo XVIII, hecho por los Jesuitas. Para tener en cuenta: en el mes de febrero se lleva a cabo la tradicional Serenata a Cafayate en donde se reúnen artistas del ámbito folclórico y el festival es considerado el más importante de la provincia de Salta y uno de los más destacados del país.-

Si bien el origen y significado de su nombre no se conoce con certeza, se supone que “Cafayate” tiene origen quechua y que significa “Cajón de Agua”, otra versión dice que la palabra es una deformación de Capac-Yac que significa “Gran Lago”, algunos dicen que significa “Sepultura de penas”, otros dicen que significa “Lago del Jefe” y una última versión dice que proviene de Yaco “Pueblo” y Capac “Riqueza”, o sea “Pueblo de Capac” o “Pueblo que lo tiene todo”. Como ves las versiones son muchas pero el lugar vale la pena visitarlo, descansar, comer un asado, tomar unos vinos y dejarse llevar por su tranquilidad.-

Un lugar que debes visitar es Cachi que está a unos 160 km de la ciudad de Salta. Cachi quiere decir "sal" en quechua, y uno de sus principales atractivos es el Museo Arqueológico en donde podes ver una gran variedad de cerámicos de los antiguos indios que habitaron la región antes de los españoles. El pueblo tiene un estilo colonial mezclado con lo que dejaron de herencia sus primitivos habitantes. Posee una plaza central rodeada de calles adoquinadas y casas con bases de piedras, paredes de adobe revestidas de cal y arena de color blanco, rejas de hierro forjado y techos de Cardón o cañas cubiertas con barro. Con veredas de piedras lajas posee una tranquilidad pasmosa y que solo se rompe por un mercado artesanal que venden productos locales de todo tipo, como tejidos, trabajos en cuero, madera, metales, cerámicas, y varios productos regionales. Algunos lugares muy pintorescos son sus secaderos de morrones en donde el rojo y el verde se despliegan como un gran tapizado de color-

El viaje hasta Cachi te lleva un buen tiempo no solo por la distancia a recorrer sino también por los lugares por donde pasa que merecen detenerse para contemplar y tomar algunas fotos. Los valles de Lerma y Calchaquí están ahí nomás. Esta es una zona casi selvática, tapizada de helechos y bordeada por un río y varios puentes; de momentos la ruta se hace estrecha y zigzaguea constantemente hasta llegar a la Cuesta del Obispo en donde, en la escalada, casi tocas las nubes con las manos. En este tramo de camino sinuoso y cornisa cambia la vegetación. El punto más alto es Piedra del Molino a 3348 metros sobre el nivel del mar. En este lugar se encuentra una pequeña Capilla de piedra de moler tallada en granito con varias toneladas que da nombre al lugar. Se cuenta, que era transportada en carro en el año 1927 y que por el peso se partió en dos. Estaba destinada a una estancia del valle, y sus dueños, jamás volvieron por ella.

En el camino podes ver el Parque Nacional Los Cardones, creado como reserva en 1996 con el fin de proteger un área que abarca cuatro ambientes naturales diferentes entre los 2.700 y 5.000 mts de altura. Los cardones que se alzan en las laderas de los cerros como fieles custodios de las antiguas rutas del imperio incaico y del mágico Valle Encantado. Estos grandes cactus resguardan los vestigios de un rico pasado. Una leyenda dice que estos altos cardones son indígenas centinelas de los valles y montañas, vigías ante la presencia de extraños. Más allá de las historia de los antiguos pobladores, el cardón, por ser la especie vegetal que predomina en la zona, da nombre a la reserva natural. Estos cactus se encuentran hasta los 3400 m de altura y una vez adultos, a los 250 o 300 años, llegan a medir hasta 3 metros. La explotación irracional de su madera puso a este vegetal en peligro de extinción. En la zona también hay gran variedad de animales como la vicuña, guanacos, burros salvajes, zorros, quirquinchos, loros, cóndores, pumas, zorro colorado, gato montés, comadreja, yarará.-

Otro lindo pueblo para visitar es Iruya, que se encuentra a 320 km de la ciudad de Salta, pero solo se accede por la provincia de Jujuy. Este es uno de los lugares más pintorescos de Salta, escondido y colgado de las laderas de los cerros. Sus callecitas y su estilo colonial se entremezclan con paisajes imponentes. Las veredas horizontales no existen en Iruya. Cuando uno camina por sus calles angostas y empedradas, se tiene la sensación de estar ascendiendo o descendiendo de la montaña, dada la inclinación del terreno. Se trata de un lugar mágico, tan perdido en medio de la naturaleza como imponente. La palabra "Iruya" proviene del quechua y significa abundante paja.-

El pueblo, fundado en 1753, fue de tránsito entre el Alto Perú y las nuevas poblaciones que comenzaban a levantarse en la región. Algunas actas de nacimiento encontrados en la parroquia de Humahuaca indican la presencia de habitantes un siglo antes de su fundación. Estos habitantes son descendientes de los incas. Existen varias ruinas a los alrededores que prueban la existencia de una etnia antes de la llegada de los españoles. Un ejemplo son las ruinas de Titiconte, ubicado a unos 8 km al este de Iruya.

