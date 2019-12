Así nació "Raúl, la democracia desde adentro", la película que se estrena en San Juan

El próximo miércoles 11 de diciembre se presenta en San Juan un film abocado a la vida política de Raúl Alfonsín, el ex presidente que supo traer la democracia a la Argentina luego de varios de dictadura militar. El film fue dirigido por el cineasta Christian Remoli que habló en exclusiva con Banda Ancha y explicó cuál es la raíz este "amor" por Alfonsín.

"Todo nace en Junin, ciudad de la que soy oriundo. Junin es una ciudad chica y no pasaban muchas cosas, sobre todo en el 82. Pero cuando tenía 8 años fuimos a ver un señor que iba a hablar", destacó el director y ahí es cuando, para él, la historia cambia. "Era un acto político, pero más allá de las palabras, hubieron dos personas de 70 años que lloraban de la emoción, eran hombres, y eso me impactó. Yo pensaba que los hombres no lloraban", dijo.

Los años pasaron y esa imagen quedó incrustada en su memoria, como una fotografía que se repite una y otra vez. "De grande, pensaba porqué lloraban estas personas y entendí que estas personas, de unos 70 años, debían haber nacido en el 1910. Es decir, habían atravesado casi todo el siglo argentino, y en ese momento estaban llorando. Empecé a ver todo con otros ojos", señaló Remoli.

Este fue el punta pie inicial para entender la importancia de la irrupción de Raúl Alfonsín cuando aún la argentina atravesaba un gobierno de facto. Esto es parte de lo que se podrá ver el próximo miércoles 11 de diciembre en el Cinemacenter.