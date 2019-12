La mejor música de San Juan en el parque este domingo

Hablar de Camerata San Juan es hablar de excelencia en la música. Y no todos los días uno se puede dar el gusto de verlos tocar al aire libre. Pero este domingo es una de esas excepciones donde los sanjuaninos podrán disfrutar del arte de esta mini orquesta. La cita en es en el renovado espacio del monumento al Deporte en el parque de mayo desde las 21.

En Banda Ancha los protagonistas de hacer pasar una noche mágica en el parque contaron que eligieron el parque para cerrar el año porque es un punto de encuentro icónico para los sanjuaninos. Además de querer rendirle un homenaje al creador del monumento que lamentablemente ya no está presente. "Elegimos el monumento al Deporte, porque es una pieza de cultura en el parque que por momentos no se le da el valor que tiene", sostuvo el director de la Camerata. Es por eso que desde el equipo de trabajo se estuvo observando el lugar para que el monumento no quede como una pieza de fondo, sino que resalte también en el escenario que se montará.

El espectáculo está previsto que tenga tres partes, una solo instrumental, donde la Camerata se presentará ante el público, otra con cantante invitados y por último también bailará una academia de danza. El espectáculo es totalmente gratuito y como este sector se rediseño tiene una vista 360° para poder ver el espectáculo de cualquier lugar del parque. Cabe destacar que Camerata San Juan si bien toca al aire libre, por primera vez lo hará en el parque de Mayo como despedida de año.