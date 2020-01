"Cachorrita": El nuevo videoclip de La Oveja Negra y Los García con una Drag Queen

En el marco de la celebración de sus 15 años en el mundo de la música, la Oveja Negra y los García presentó "Cachorrita" su nuevo tema que si bien fue presentado a mediados de octubre, ahora se dió a conocer el video oficial.

El clip es la canción interpretada por la banda, encabezada por Tuti García, de la mano de Egan Queen, una famosa Drag Queen que se animó a participar de esta interpretación.

La Oveja Negra y los García es una banda con 15 años de trayectoria, grabaron canciones junto a Los Auténticos Decadentes, Carlitos Mona Jiménez, Los Caligaris, el Mono de Kapanga, Goy Karamelo - ex Karamelo Santo - , Dr. Shenka de Panteón Rococó (México), Juan Subirá de la Bersuit Vergarabat, Los Sultanes, Amar Azul, El Negro Ángel Videla de Córdoba, etc. Su historial no termina acá ya que incluso llegaron a tocar en Chile y México.