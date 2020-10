Doctor Strange aparecerá en la tercera película de Spider-Man

Los fanáticos de Marvel están de parabienes porque según informó el sitio Variety, el actor Benedict Cumberbatch retomará su rol en la próxima película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland.

Esto marcará el tercer crossover entre Marvel Studios y Sony puesto que en Spider-Man: Homecoming hizo su aparición Tony Stark (Robert Downey Jr) y luego, en Spider-Man: Far From Home hizo lo propio Samuel L. Jackson con su personaje Nick Fury. Por lo que se llegó a saber el Doctor Strange será el mentor del joven superhéroe en esta tercera parte.

No hay que olvidar que Cumberbatch y Holland ya compartieron pantalla en Avengers: Infinity War durante la batalla contra Thanos, pero ahora volverán a encontrarse para este nuevo film que podría confirmar la existencia del "Spider-verse". Esto se refuerza con el anuncio de que Jamie Foxx se incorporará al elenco para interpretar a Electro, el villano de The Amazing Spider-Man 2 (film de Sony con Andrew Garfield).

Por su parte Cumberbatch, ya tiene en mente un nuevo film porque retornará como Stephen Strange en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual será dirigida por Sam Raimi.

La filmación de Spider-Man 3 comenzará en Atlanta el próximo mes. El director de la cinta será nuevamente Jon Watts y a Holland lo acompañarán también Zendaya, Marisa Tomei y Jacob Batalon, quienes ya aparecieron en las anteriores películas.

La fecha de estreno -al menos por ahora- es el 17 de diciembre del 2021 mientras que la secuela de Doctor Strange llegará a los cines el 25 de marzo del 2022.