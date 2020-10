Hoy se conmemora el Día nacional de la danza

View this post on Instagram

Du00cdA NACIONAL DE LA DANZA ud83eude70 u2800 Hoy 10 de octubre se conmemora el Du00eda Nacional de la Danza en homenaje a los bailarines de nuestro Teatro, desaparecidos en el tru00e1gico accidente au00e9reo de octubre de 1971, entre quienes se encontraban Norma Fontenla y Josu00e9 Neglia, las dos figuras principales, y los miembros del cuerpo estable Antonio Zambrana, Carlos Santamarina, Carlos Schiaffino, Margarita Fernu00e1ndez, Martha Raspanti, Rubu00e9n Estanga y Sara Bochkovsky.u2800 u2800 Les rendimos homenaje a travu00e9s de quienes actualmente disfrutan de su profesiu00f3n con la misma pasiu00f3n.