´Gimme Some Truth´: un álbum de remezclas de John Lennon

El álbum «Dame algo de verdad. Las mezclas definitivas» aparece en un momento especial de la pandemia, por los 80 años del nacimiento del ex Beatle John Lennon.

El álbum fue producido por Yoko Ono, además de su hijo Sean Ono Lennon. La colección especial llegó gracias a Capitol/UMe este 9 de octubre, el mismo día en que Lennon hubiera cumplido años.

El álbum incluye 36 canciones clásicas que fueron "completamente remezcladas desde la raíz, mejorando radicalmente la calidad de sonido y presentándolas como nunca antes en la última experiencia auditiva".

El adelanto que recientemente salió a la luz fue el tema, ‘Instant Karma! (We All Shine On)'.

Entre las canciones que se incluyen se encuentran, ‘Come Together', ‘Mind Games', ‘Jealous Guy', ‘Dear Yoko' y ‘Happy Xmas (War Is Over)'.

Los fanáticos que quieran tener uno de los ejemplares pueden adquirirlo en varios formatos, entre los que se encuentran, 1 CD, 2CD, 2LP, 4LP y la versión digital. Una edición deluxe incluye los 36 temas, un disco en Blu-Ray y un libro exclusivo de 124 páginas.

También su hijo menor hizo de anfitrión en un íntimo documental radiofónico, en el que entrevista a su hermano mayor, Julian -hijo de Lennon con su primera mujer, Cynthia Powell-, y a otros iconos como Paul McCartney y Elton John.

Fuente: Diario de Cultura.