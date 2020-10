Los Abuelos de la Nada grabaron con Mollo y Moretti

Con la vuelta de la mítica banda argentina y con nuevos integrantes, “Los abuelos de la Nada” comenzaron a grabar sus temas con artistas que se prendieron a la propuesta y disfrutaron del momento.

Luego de la grabación de Himno de mi corazón junto a Natalie Pérez e Hilda Lizarazu, y los nuevos singles "Mi Estrella y yo" y "Un Río Crucé", de reciente aparición, Los Abuelos presentaron otro de sus grandes clásicos en nueva versión: Lunes por la madrugada, junto a la voz de Divididos y de Estelares.

La canción fue grabada por Ricardo Mollo, Manuel Moretti y Gato Azul Peralta en voces entre los meses de junio y agosto de 2020. Formará parte del próximo disco de Los Abuelos de la Nada & Amigos, donde aparecerán grandes invitados que forman parte de éste regreso: Benjamín Amadeo ( Costumbres Argentinas), El Kuelgue ("No se desesperen"), Los Tipitos y Gringhi Herrera ("Tristeza de la ciudad"), Connie Isla y Miguel Zavaleta ("Chalamán"), Javier Malosetti ("Cosas Mías"), Frankie Langdon y Gringui Herrera ("Así es el calor"); entre otros.

Los Abuelos de la Nada han reprogramado su gira para 2021, que los llevarán por México, Bolivia, Chile, Perú y Argentina, donde se presentarán en el Teatro Opera el 26 de marzo de 2021, y las entradas ya se encuentran a la venta por Ticketek. En Argentina, además de Buenos Aires, Los Abuelos ya tienen fechas confirmadas para abril y mayo en las ciudades de Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan.

"Con Miguel no tuve relación directa. Pero en el 80/81 tocó en el Auditorio Buenos Aires, y esa noche yo también tocaba. Dio un show muy loco. Esa noche había tocado con Andrés también con él y ese día se olvidó uno de sus accesorios de percusión y años después se lo devolví. Tuve mucha más relación con Andrés, Cachorro y el vasco que con Miguel. Pero admiré siempre la poesía que tenía. Era un tipo super creativo y con un espíritu de libertad tremendo. Logró componer canciones hermosas". Ricardo Mollo.

"Yo me acerqué a la canción, gracias a Spinetta y Miguel Abuelo con Buen día, día. Quedé impresionado con la simbología. Soy todos tus olvidos y de tus olvidos aparece mi alimento. Siempre fue mucho Miguel para mí, un faro. Ultrasenbilidad de poema recontar formado y a la vez callejero, una combinación extraordinaria. Fui siempre un gran admirador de Miguel. Para mí es un honor maravilloso que Gato me haya invitado a cantar Lunes, y que también esté Ricardo Mollo para mí es una Felicidad total. Que el hijo de Miguel me invite a cantar una canción de los extraordinarios Abuelos de la Nada, un honor absoluto" (Manuel Moretti)

"Lunes por la madrugada quedó buenísima, suena terrible y la onda que le metieron Ricardo y Manuel Moretti es extraordinario. Estamos todos super felices por éste nuevo lanzamiento. Mantuvimos la onda original pero le aportamos mucho de nosotros también con dos invitados de lujo" (Gato Azúl).