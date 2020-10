Música: Lo nuevo de Andrea Bocelli

Andrea Bocelli, el tenor italiano de renombre mundial lanzó por estos días, el primer single de su nuevo álbum, Believe, una novedosa interpretación del himno "You'll Never Walk Alone".

Su nuevo disco se lanzará a través de Sugar / Decca Records el 13 de noviembre y celebra el poder de la música para calmar el alma. "You'll Never Walk Alone" se escribió originalmente para el musical Carousel de Rodgers and Hammerstein, que se estrenó en 1945. Sigue siendo un gran éxito 75 años después, con su melodía y su mensaje de esperanza.

El próximo álbum de estudio de Bocelli es una colección de canciones edificantes que lo han inspirado y sostenido a lo largo de los años. El disco presenta duetos con los artistas ganadores del Grammy Alison Krauss y Cecilia Bartoli, dos cantantes cuyas voces distintivas son reconocidas en todo el mundo, así como una pista inédita del fallecido gran compositor italiano Ennio Morricone, colaborador de larga data de Bocelli.