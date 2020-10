AC/DC recuerda a Malcolm Young

Los integrantes de AC/DC recordaron al fallecido Malcolm Young con motivo del lanzamiento de su último disco y resaltaron la influencia del músico en sus composiciones.

“Shot in the Dark” es el primer single de su nuevo disco, POWER UP, que saldrá a la venta el 3 de noviembre y sobre este lanzamiento los músicos dijeron: “Este trabajo es un homenaje a mi hermano Malcolm, al igual que Back In Black estaba dedicado a Bon Scott”, anticipó Angus Young sobre el proyecto número 17 en la discografía del conjunto australiano.

"Sé que Mal ya no está con nosotros, pero está presente en espíritu", dijo el artista. “Esta banda era su bebé, su vida. Siempre era [de los que decía] ‘Seguí adelante’. Su gran frase siempre, de vez en cuando, era: ‘Si sos músico, es un poco como estar en el Titanic. La banda se hunde con el barco’. Así lo veía él”.

Cabe señalar que Malcolm Young está acreditado como escritor en cada uno de los tracks que conforman POWER UP, el disco que marca el regreso del ya mencionado Johnson así como también del baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams a la formación.