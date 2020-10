´Curepedia´: The Cure tendrá su enciclopedia

La banda The Cure tendrá su propia enciclopedia, y bajo el título Curepedia: de la A a la Z de The Cure, Simon Prince escritor y fanático de la banda fue el encargado de plasmar la carrera de la agrupación liderada por Robert Smith en esta biografía enciclopédica que verá la luz el 19 de agosto de 2021.

En estos momentos The Cure está a punto de sacar su próximo disco y en este momento llega el libro también esperado por los fanáticos.

La publicación aportará anécdotas y biografías actualizadas de sus integrantes. También se centrará en detalles de los álbumes, giras y videos, siendo un material ideal para fanáticos.

El escritor relató la experiencia de escribir sobre una de sus bandas favoritas:“The Cure es la banda de rock alternativo más grande del planeta, y su magnífico trabajo continúa inspirando a las sucesivas generaciones de músicos y amantes de la música. Me hice fan de The Cure cuando tenía 16 años en la década de 1980, y he escrito sobre ellos en numerosas ocasiones a lo largo de mi carrera periodística. Siempre he admirado el camino desafiante e individual que han seguido Robert Smith y sus compañeros de banda, como así sus estándares infaliblemente altos. Escribir un libro sobre ellos es un honor”.

White Rabbit será la editorial encargada de publicar la Curepedia y anunció que "la mitología, mística y música de The Cure nunca había sido abordada tan satisfactoriamente en una biografía".