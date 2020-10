La Traviata podrá disfrutarse virtualmente

View this post on Instagram

DOMINGO 18, 20H: LA FILARMOu0301NICA Y EL TRIu0301O MAISKY ud83cudfad Este domingo conectate para disfrutar del concierto de la Orquesta Filarmou0301nica de Buenos Aires bajo la batuta del maestro Diemecke, junto a Mischa, Lily y Sascha Maisky. ud83cudfb6 El programa se compone por obras de Ludwig van Beethoven, a 250 anu0303os de su nacimiento.u2800 ud83dudcc6 Todos los domingos a las 20 horas estamos transmitiendo nuestras producciones a traveu0301s de nuestro sitio web (www.teatrocolon.org.ar/en-vivo) y nuestras redes sociales (Facebook y Youtube) como parte de #CulturaEnCasa junto a @operalatinoamerica (Ou0301LA) y la red de teatros de Colou0301n Federal.u2800 Disfrutau0301 una experiencia uu0301nica. Disfrutau0301 la Experiencia Colou0301n en casa.ud83cudfe0u2800 u2800 #TeatroColon #QuedateEnCasa #CuidarteEsCuidarnos