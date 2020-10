Luciana Rago: ´Las cuestiones invisibles de mi obra son los puntos más significativos de mi trabajo´

Instalada en Madrid desde hace diez años Luciana Rago se destaca a nivel internacional por sus obras y se define como una artista que trabaja desde el lenguaje de la pintura y que enseña sus propios procesos de creación.

Sin olvidar sus raíces y a fin del 2019, antes de la llegada de la pandemia por el coronavirus, Rago expuso en nuestra provincia su obra “La Siesta de las cosas” y esa acción significó mucho para ella.

“Deje San Juan hace exactamente 10 años porque me gané una beca para trabajar en el departamento de exposiciones temporales del Museo Reina Sofía (España) donde realice actividades de coordinación y de gestión. Fue ahí donde me di cuenta de que quería dedicarme el resto de mi vida a pintar, entonces mi trabajo se centró en la investigación a través de la práctica de la teoría de la pintura centrándome en China y Japón”, comentó la joven sanjuanina.

Además de crear, Luciana da clases en formato de laboratorio, de cursos, de clases regulares y los contenidos impartidos provienen de sus propias investigaciones pictóricas en donde, según Rago, las enseñanzas se van generando a partir del propio proceso de creación. También conocidos como talleres monográficos, este estilo de educación se estila en Holanda donde los artistas comparten sus propia experiencias.

Acerca de su arte Luciana Rago comentó: “Definir a mi arte no es fácil porque fue cambiando y sigue haciéndolo, por lo que para mí es muy difícil definir mi trabajo”, comenzó diciendo y luego sumó: “… podría definir mi labor actual, pero que no engloba todo los tiempos sino este momento de mi vida. Yo trabajo a partir del lenguaje de lo pictórico, trabajo tomando algunas características que vienen de la tradición pictórica monocromática de China y de Japón, tomo la especificidad de los trazos, tomo el trabajo con la organicidad de las formas, trabajo a partir de ciertas propiedades de levedad y luego llevo este trabajo pictórico al espacio, poniéndolo en relación con el espacio o los espacios expositivos”, comentó.

Además hizo una mención especial a sus grandes instalaciones que son un rasgo particular en la obra de Rago: “Trabajo con piezas que se instalan y siempre parten del lenguaje de lo pictórico y los títulos de mis trabajos son muy importantes porque los activan y los tomo de la literatura, de canciones, me he robado títulos de otras pinturas muy antiguas y lo que hago es establecer puentes de sentido entre una cultura y otra”, comentó.

Luciana desde hace años es fanática de la danza y logró fusionarla con su arte consiguiendo algo único y maravilloso como crear a partir del movimiento corporal: “En los últimos tres años me estoy dedicando mucho a la danza contact improvisación y logro fusionar mi arte por dos razones: primero porque trabajo el lenguaje de la improvisación tanto en la danza como en la pintura, es decir mi trabajo es una pintura no es proyectual, que no tiene un objetivo, sobre todo se desprende del mundo de la representación, no busca la forma sino que la forma surge del propio proceso de creación. Mi trabajo es así tanto en la pintura como en la danza, y al mismo tiempo utilizo el cuerpo muy activamente porque lo que trabajo es una pintura gestual, una pintura que nace del propio gesto y la forma se materializa sobre el papel de fibras vegetales que es uno de los materiales más importantes que uso”, comentó sobre este proceso de arte único y particular.

“Cuando trabajo la pintura en gran formato, el cuerpo es una parte absoluta de los gestos, de los trazos, se pueden leer los movimientos, se puede hacer un recorrido imaginario de ese trazo, entonces esas cuestiones invisibles por detrás de la obra para mí son algunas de las cuestiones más significativas de mi trabajo”, comentó la artistas.

Acerca de su muestra en San Juan Luciana comentó: “Mi última muestra “La Siesta de las cosas” fue justamente la de San Juan que la monté en diciembre de 2019 en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Recuerdo que fue hermoso porque no fue una experiencia a la distancia, sino que yo viajé a San Juan para poder montar esa pieza que hice en el 2017 gracias a una beca que me otorgó Aecid y Matadero Madrid que es un centro cultural español. Fue muy bonito volver a San Juan con mi arte porque esta pieza para mí es y fue muy importante y cada vez que vuelvo a instalarla cobran vida otra vez, metamorfosean de una forma inimaginable y eso fue lo que sucedió en el Franklin Rawson. La sala del museo es muy luminosa y posee una planta tan irregular que hizo que la pieza se metiera en un espacio laberíntico y donde la siesta tomara una relevancia y un significado tan importante para mí como para la provincia”, comentó resaltando el importante espacio cultural provincial.

Con la llegada del coronavirus, Luciana comentó que la primera semana estuvo en shock, pero que luego descubrió cómo organizar sus actividades y poder crear sin presiones: “Tener todo el tiempo para mí me ayudó a organizarlo de una manera en las que produje un montón de obras como por ejemplo “Husos” en la que trabajé la combinación de la textilería con la pintura instalada en el espacio. Estoy muy contenta con esa producción y trabajando en darle forma para convertirla en una exposición. Creo que a nivel personal esto es un paréntesis que nos sirve a todos”.

Con una nueva beca ganada en Barcelona pero actualmente postergada por el Covid para el 2021, Luciana sigue trabajando en su última producción, estudia inglés y pone toda su energía en la danza y en su trabajo lento y silencioso de estudio.

Esta mujer joven, curiosa y expresiva a través de su arte está convencida que las mujeres están ganando lugar en los espacios expositivos pero queda mucho trabajo aun por hacer.

El arte de Luciana Rago no pasa desapercibida por su tamaño y su intensidad. Su nombre se vuelve cada vez más familiar y su trabajo se centra en establecer puentes de sentido entre una cultura y otra.