Tres series recomendadas en Netflix

Se trata de una selección de tiras televisivas recomendadas para aquellos que disfrutaron de ver Emily en París la nueva serie de Netflix creada, escrita y producida por Darren Star, la mente maestra detrás de Sex and The City y Melrose Place, que la crítica francesa no recibió de la mejor manera por los clichés y estereotipos de la serie sobre la ciudad francesa, sus habitantes y su cultura.

Casi una duquesa

Casi una duquesa cuenta la historia de una madre soltera que intenta criar a su hija en Londres mientras lidia con los problemas de las relaciones amorosas al mismo tiempo que se pregunta si está lista para ser madre otra vez.

La tira está inspirada en la propia vida de la protagonista, Katherine Ryan, y su hija, Violet, y si bien la serie está catalogada como una comedia, también explora la realidad que deben afrontar las mujeres al ser madres solteras y todas las dificultades que eso conlleva. También es considerada un drama romántico sobre la tierna relación madre e hija.

Dulces magnolias

Sweet Magnolias cuenta la historia de tres mujeres que viven en Carolina del Sur, son mejores amigas desde el colegio y llevan juntas toda la vida. El trío tendrá que hacer frente a las complicaciones del romance, de su carrera profesional y de formar una familia.

Una de las protagonistas es Maddie Townsend (JoAnna Garcia Swisher), que tiene un par de frentes abiertos. Tiene tres hijos y recientemente descubrió que su marido la engaña. Pero Maddie cuenta con una persona que está detrás de ella y en boca de todo el mundo.

Otra de las amigas es Noreen Fitzgibbons (Jamie Lynn Spears), una joven enfermera que tendrá que lidiar con los problemas en el trabajo y con los enfrentamientos que tiene en su casa.

La última palabra

La última palabra es una ficción que fluctúa entre el drama y el humor centrándose en la historia de una familia, cuya protagonista pierde la fe en su trabajo e intenta sabotear el funeral de su marido.

En las originales aventuras de esta familia, se verán sus relaciones y temas como la pérdida y el duelo, la vida y la muerte o, simplemente, lo absurdo de la vida.