Palito Ortega presenta ´Te llevo bajo mi piel´

En medio de la cuarentena Palito Ortega nos sorprende con otro adelanto de su nuevo álbum, luego del estreno, a fines de agosto, de "El mar" ("Beyond the sea").

Realizando un homenaje a la época de oro del Swing, Ortega reversionará la canción "Te llevo bajo mi piel" (I've got you under my skin"), esa pieza de Cole Porter que Frank Sinatra convirtiera en clásico de todas las épocas. Inclusive Palito logró que el cantante internacional llegara a nuestro país en 1981.

Esta canción es un adelanto de un futuro álbum que completará la trilogía que arrancó con "Rock & Roll" (2017) y "Románticos 60's" (2018) en donde Ortega homenajea, de esta manera, a esos grandes autores y cantantes.

En "Rock & Roll", como su nombre lo indica, versionó grandes rocks de la historia, esos que se bailaban en los mejores salones de baile. Con "Románticos 60's" mostró su faceta de cancionista más íntimo.

Y ahora con "Swing" el artista promete entretener a todos sus fanáticos con esas melodías que marcaron toda una época de la mano de grandes y valiosos artistas.