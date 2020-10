´Paraíso´ la primera película argentina íntegramente accesible

La película protagonizada por Marina Arnaudo y Fabio Camino aborda un reencuentro inesperado en Traslasierra, Córdoba y se estrenará este martes 20 de octubre en CINE.AR, además la ópera prima de Falá se convertirá en la primera película de esa provincia enteramente accesible (con audiodescripción y subtitulado).

"Una locación en las sierras y una pareja fueron el punto de partida para el tema de una película que habla sobre el vacío con el que llegamos a convivir por mucho tiempo sin atrevernos a tomar decisiones", señala en un comunicado de prensa Falá, director y productor cordobés, sobre el puntapié que impulsó su primer filme.

"Me gusta el cine que despierta más preguntas que respuestas, que invita al espectador a cuestionar lo que está viendo y que la historia continúe en su imaginario una vez que dejó la sala. Ese es el cine que quiero hacer", dijo el realizador.

"Paraíso" cuenta la historia de Sofía (Marina Arnaudo) que regresa al país y se instala a festejar en una casa de campo en Traslasierras de Córdoba. En medio de la diversión, un reencuentro con alguien de su pasado la enfrenta con las verdaderas razones de su partida y la decisión de dónde desea estar.

Arnaudo, protagonista y productora del filme, contó que "Paraíso" surgió en 2015 cuando volvió a Córdoba después de vivir y estudiar dos años en Londres: "Me encontraba en una gran incertidumbre de no saber qué hacer a continuación. Después de enviar mi currículum a todos lados, y con mucho deseo de empezar a actuar en cine, pensé: Yo estudié cine, ¿por qué no convoco a algunos colegas y les propongo hacer una película?".

"Así fue como nos reunimos con Rodrigo Zaya y Pablo Falá" -contó- y lo que primero se planteó como un cortometraje casi experimental para sacarnos las ganas de filmar, evolucionó en que un día Pablo viniera y dijera: "No es más un corto, estoy escribiendo un largometraje".

Con un reparto que completan Fabio Camino en la piel de Lautaro, Sofía Lanaro en la de Clara y Ernesto D´Agostino como Franco, el filme recibió el premio a Mejor Largometraje de Ficción en el Film Film Festival (España) y participó del Indie Filmmakers Fest de Madrid y Barcelona, el Aesthetica Short Film Festival y el Festival de Cine Nacional Leonardo Favio (Selección Oficial) entre otros.

El filme que se convertirá en la primera película cordobesa enteramente accesible (con audiodescripción para personas ciegas y subtitulado) estrenará en Cine.ar y próximamente en la plataforma Teliú.

Fuente: Télam.