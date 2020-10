Germán González Garrido: 'Mi intención es crear experiencias que despierten emociones'

Germán González Garrido dejó San Juan hace años buscando convertirse en un gran arquitecto. Su primer destino fue Buenos Aires en donde, en 1992, comenzó a estudiar la carrera pero su curiosidad e ingenio lo llevaron a participar en algunos proyectos emergentes y de vanguardia como con el elenco “De la Guarda” en donde Germán colaboró en el diseño de nuevas ideas en 3D.

El tiempo pasó, el sanjuanino se graduó de arquitecto y, en 2001 partió hacia Madrid por una propuesta de trabajo y también buscando nuevas ideas e influencias para nutrirse y desarrollar su flamante profesión.

Lo que en un comienzo fue temporal, se terminó convirtiendo en permanente y, desde ese entonces, Germán se instaló en España, se desarrolló profesionalmente y allí nacieron sus hijos.

Instalado en Aranjuez, una ciudad española al sur de Madrid, Germán se dedica en la actualidad, al diseño de lámparas y espacios y sobre su experiencia recordó: “Durante 4 años trabajé con un socio ingeniero en el diseño de lámparas experimentales, innovando en la forma en la que los usuarios interactúan con la luz. Hicimos lámparas controladas por gestos que permitían el ajuste de la intensidad y color. Simulaban el espectro solar para acompañar los biorritmos de las personas”, explicó y luego agregó: “Actualmente estoy enfocado en diseñar lámparas sostenibles utilizando maderas certificadas y componentes de larga duración. Mi intención es llevar la naturaleza al interior, generar experiencias positivas en las personas a través de la luz”, comentó entusiasmado.

Con un trabajo orientado especialmente a darle protagonismo a la iluminación, el arquitecto de 46 años se refirió a su pasión y dijo: “He sentido siempre una atracción especial por la luz en todas sus formas. Con 12 años hice mis primeras lámparas rudimentarias con cosas que guardaba mi abuela Rita en el sótano de su casa en la calle Laprida. Aquel sitio húmedo y oscuro era mi paraíso personal y estaba lleno de cosas viejas que podían aprovecharse y convertirse en objetos de luz”.

Entre otras disciplinas a las que les dedicó tiempo detalló: “Como arquitecto, dediqué unos años a la fotografía y descubrí otro modo de ver la luz y la composición. Finalmente en el año 2014 monté un pequeño taller y me reencontré con mi vieja pasión, el diseño con luz”, detalló Germán.

Acerca de lo que busca transmitir con sus diseños Germán dijo: “La experiencia es muy personal. Mi intención como diseñador es crear experiencias que despierten emociones”.

La pandemia llegó para entorpecer y frustrar proyectos y si bien Germán no fue la excepción, él supo sacar provecho de este momento especial: “Ha sido bastante duro porque parte de mi trabajo es diseñar espacios de exposición. El COVID forzó a todas las empresas a cancelar los shows anuales y ferias de congresos y esto ha afectado gravemente a todas las empresas involucradas. Desde el punto de vista personal, la pandemia me ha permitido dedicar más tiempo a crear, a conocerme y a conectar con las cosas que de verdad importan”.

Sobre su experiencia personal de trabajar en el extranjero, el entrevistado se refirió al respeto por el argentino y comentó: “Hay un dicho en España que dice ´Contrata un argentino y mañana será tu jefe. El argentino es por naturaleza polivalente, flexible y creativo. Creo firmemente que las crisis disparan la creatividad y nos sacan del círculo de confort. Nos hacen más flexibles al cambio y mejoran nuestra respuesta a la adversidad”, afirmó.

Lejos de nuestra provincia e invitado a pensar qué hubiera sido de su vida en San Juan, Germán reflexionó: “A lo largo de tu vida se abren caminos, otros se cierran. Es difícil imaginar cómo hubiese sido mi vida en San Juan, aunque a veces es inevitable hacer proyecciones a través de familia y amigos que viven allí y disfrutan de las bondades de la tierra y los nexos personales de toda una vida”.

Al finalizar la entrevista, González Garrido habló sobre sus expectativas en la vida y aquello que le hace bien: “Creo en la felicidad como un camino y no una meta. Lo que hago me hace feliz, pero no es todo color de rosas, seguir tus pasiones supone habitualmente una carrera de obstáculos. Pero estoy convencido de que es el único camino que merece la pena transitar”.

Web: https://gonzalezgarrido.com/

Instagram: @singular.lighting