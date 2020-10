Conciertos gratis en Youtube para ver en cuarentena

La llegada del coronavirus a nuestra vida logró que los recitales presenciales se prohibieran hasta que llegue la vacuna y todo vuelva a la normalidad.

Ante esta situación en la plataforma de videos YouTube hay cientos de miles de propuestas para que los fanáticos puedan distraerse un rato escuchando buena música.

En esta oportunidad la web Indie Hoy recomienda tres recitas imperdibles que no debes dejar de ver:

New Order – Live in New York City 1981

Registrado en el momento de transición a una banda completamente nueva luego de la muerte de Ian Curtis y el final de Joy Division, este set en vivo es New Order en su apogeo post-punk.

Prince – Live at The Capitol Theatre (enero de 1982)

Este concierto, filmado en blanco y negro en 1982 durante su gira "Controversy", es relativamente corto para los estándares de Prince pero este set de principios de los 80 demuestra cuán temprano el músico de Minnesota se había establecido como uno de los mejores intérpretes en vivo del juego.

David Bowie – Isolar II: The 1978 World Tour

Si bien hay varios shows en vivo de David Bowie en YouTube, el realizado en el Centro de Convenciones de Dallas tiene algo especial. Cargado con destacados de Low, "Heroes" y, curiosamente, casi la totalidad de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.