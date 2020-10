El primer show virtual de Limbo Tecnorock en el Teatro Sarmiento

Con la intención de promover el trabajo de artistas sanjuaninos, el Teatro Sarmiento dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura, invita a la primera presentación musical que se realizará tras su reapertura para los ensayos de elencos locales.

Limbo, la banda de tecnorock formada por Fabián Noriega y Juan Manuel Vizcaíno, será la primera en debutar en este ciclo y actuaré en vivo a través del formato streaming.

Con un estricto protocolo sanitario, bajo la producción general de Mariana Viera Campbell, los talentosos músicos tocarán desde el Teatro el viernes 6 de noviembre a las 20 (hora argentina) y 17 (hora México).

La banda presentará su último disco “See you on the other side” el cual está conformado por 14 canciones que en conjunto transmiten una atmósfera oscura y urbana.

Para sumarle un aporte artístico extra habrá invitados de lujo que virtualmente acompañaran a los artistas: Lula Bertoldi (Eruca Sativa), Martín Guzmán y Emiliano Sánchez (San Juan), Sofía Guilarte (Cuba), y La Majo (de La Voz México).

Los interesados en disfrutar de esta presentación lo podrán disfrutar desde su casa mediante las redes sociales de Limbo Facebook live e Instagram. Además, se podrá realizar un aporte voluntario de $200 de base ingresando al siguiente link https://mpago.la/2aVt734