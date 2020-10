El libro de Maradona que aborda el mito del jugador

Recientemente el escritor y periodista platense Julio Ferrer acaba de lanzar el libro: "D10S; miradas sobre el mito Maradona", un volumen que aborda diferentes aspectos sociológicos sobre la vida de Diego Maradona, quien mañana cumplirá 60 años.

El autor de 43 años comentó: "Crecí amando a Diego porque su vida deportiva me transporta a los mejores recuerdos de mi existencia. Pude disfrutar con mi viejo, 'Bocha', el Mundial México '86; después, los domingos por TV con el Nápoli para ver cómo festejaba el sur pobre de Italia", abordó Ferrer.

"Utilicé el método de investigación clásico y la intención es mostrar su talento inigualable y su calidez humana, pero por medio de voces de personajes que fueron parte de su vida. Que esa fuera la estructura del libro", detalló el autor.

Ferrer, quien supo publicar artículos en los diarios Página 12, Tiempo Argentino y El Día, entre otros, agregó que entrevistó "a más de 100 personas que integran/aron el mosaico maradoniano", a lo largo de todos estos años.

El autor agradeció "la colaboración prestada" por Fernando Signorini, preparador físico y amigo común tanto de él como de Diego, que permitió que "el libro recogiera los testimonios de gente tan valiosa".

Entre los periodistas consultados están Víctor Hugo Morales, Horacio Pagani, Adrián Paenza, Alejandro Dolina y el italiano Gianni Mina; más los exjugadores o entrenadores César Luis Menotti, Miguel Angel Brindisi, Claudio Caniggia, Miguel Angel 'Zurdo' López, Alemao, Careca, Carlos 'El Pibe' Valderrama o Gianfranco Zola, entre otros.

"Me quedé con la esperanza de algunos expresidentes latinoamericanos pero el tiempo y el espacio no me lo permitieron. Quizás puedan aparecer con una nueva edición", dijo el autor.

Ferrer reveló que tuvo "la suerte de conocer" al actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, hace poco más de un año, en septiembre de 2019.

"Gracias a Fernando (Signorini) tuve la oportunidad de conocerlo en un entrenamiento del 'Lobo'. Fueron minutos inolvidables. Estaba (Diego) de muy buen humor y pude entregarle notas que había publicado sobre él en el diario Diagonales", narró Ferrer.

"Me encantaría entregarle este libro homenaje en su casa y mirando fútbol, para aprender también", manifestó el escritor en referencia a uno de los sueños que todavía mantiene para interactuar con el eterno '10'.

Fuente: TELAM