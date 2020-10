Facebook en contra del documental sobre redes de Netflix

El mes pasado, Netflix presentó The Social Dilemma (El dilema de las redes sociales), un docudrama que, según su sinopsis oficial, "ahonda en el negocio de las redes sociales, el poder que ejercen y la adicción que generan en nosotros: su carnada perfecta".

El lanzamiento de la producción dirigida por Jeff Orlowski generó tanta polémica y revuelo que, tras varias semanas de estar disponible, llevó a Facebook a emitir un comunicado al respecto.

A través de un extenso escrito titulado “En qué se equivoca The Social Dilemma” y que toca siete puntos, la compañía de Mark Zuckerberg acusó a la cinta de sensacionalista y señaló que "en lugar de ofrecer una visión matizada de la tecnología, da una visión distorsionada de cómo trabajan las plataformas de redes sociales para crear crear un chivo expiatorio conveniente para problemas sociales difíciles y complejos”.

“Los creadores del documental no incluyen comentarios de aquellos que están trabajando actualmente en esas empresas o de expertos que tengan una visión diferente de la narrativa de la cinta. Tampoco reconocen, para criticarlo o de otra forma, los esfuerzos que ya tomaron esas compañías como respuesta a los problemas que señalaron. En su lugar, confían en los comentarios de aquellos que no han estado dentro de ellas durante muchos años", continúa el texto.

Comunicado completo de Facebook haciendo click acá.

Según Facebook el documental de Netflix tiene 7 errores:

1. Facebook construye sus productos para crear valor, no para que sean adictivos: Facebook se desmarca así de la afirmación de que las redes sociales elaboran nuevas funcionalidades y herramientas pensando sobre todo en «enganchar y retener» a los usuarios.

La compañía pone como ejemplo que en 2018 cambió el algoritmo que ordena las novedades en el feed de los usuarios para dar más peso a sus relaciones familiares y sociales que a los videos virales, por ejemplo. También argumenta que trabaja junto a expertos en salud mental y psicólogos para conocer el impacto de sus servicios en los usuarios y para promover un mayor «bienestar digital» (digital wellbeing) desarrollando herramientas específicas que mejoren la vida de los usuarios.

2. Tú no eres el producto. Facebook obtiene dinero de la publicidad y por eso es gratuita: Facebook señala que su modelo de negocio es publicitario, pero que en ningún momento los anunciantes saben quién es el usuario. Pueden obtener información demográfica y de intereses que poseen, pero en ningún caso pueden identificar a una persona en concreto, por lo que, según Facebook, «tú no eres el producto», tal y como se defiende en el documental.

3. El algoritmo no es malo. Hace que el contenido de la red social siga siendo útil y relevante: Facebook se defiende diciendo que emplea los algoritmos solo para "mejorar la experiencia del usuario" y señala que son muchas otras empresas las que también lo hacen (y menciona expresamente a Uber, Amazon e incluso Netflix, autora del documental), desmarcándose de la teoría de que existiría una conspiración para emplear los algoritmos en beneficio de la empresa.

4. Hemos hecho mejoras para asegurar la seguridad de los datos: Desde la compañía aseguran que durante el último año ha realizado considerables mejoras a la manera en la que se tratan los datos en la plataforma (evita realizar cualquier referencia a escándalos de seguridad sufridos en el pasado) y señala que, a pesar de que en el documental se dice explícitamente que permite a empresas de terceros enviar y acceder a información sensible de los usuarios, como su historial clínico, esto no es así.



5.Estamos dando los pasos necesarios para mejorar la polarización del contenido: Facebook asegura que la polarización y el populismo ya existía en plataformas online antes incluso de que existiera Facebook, y que la mayor parte del contenido que se consume en la red social no tiene nada que ver con intereses políticos.

6.Facebook ha invertido para garantizar la imparcialidad en los procesos electorales: En este caso, Facebook sí reconoce expresamente que cometieron errores en 2016, por lo que durante los últimos cuatro años ha trabajado para evitar que personas con intereses ocultos puedan interferir en las elecciones que se celebran democráticamente en cualquier parte del mundo.

7. Luchamos contra la desinformación: Facebook asegura que está trabajando con dureza para evitar la propagación de fake news en la red social, así como el discurso de odio.