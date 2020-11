Ivana Roldán: ´Mirar cine me abre la cabeza y me alimenta el alma´

Ivana Roldán se presenta en las redes sociales como “La chica de las series” y algo que comenzó como un gusto personal y luego compartido entre conocidos, se volvió una acción colectiva que se hace con mucho amor y dedicación.

Ivana es una joven madre que divide su tiempo entre su casa, sus hijas, su marido, su trabajo, su vida social y su fascinación por las series y películas.

Acerca de ella misma Ivana dijo: “Me defino como una persona que desde que tiene uso de razón ama el cine, la música también, pero el cine particularmente. Desde hace muchos años vengo viendo películas en cines, luego a través de los DVD y ahora en el streaming. Esencialmente amo el cine y esto es en parte una de las pasiones que tengo en mi vida”, comentó.

Los comienzos de sus referencias y críticas se iniciaron en su cuenta personal, pero a pedido de sus amigos esta fascinación se trasladó a una cuenta especial de Instagram y de ese momento Ivi pasó de ser una referente para muchos fanáticos, tanto en la Argentina como en el mundo: “Hace más de un año y medio siempre ponía en mi muro personal de Instagram lo que iba viendo en forma de recomendación y jamás pensé que por ahí llegara a interesar mi opinión porque me parecía muy personal. Entonces hubo amigas y gente conocida que me decían ´ ¿Por qué no te armas una página y ahí pones todo y nosotros te seguimos y vemos qué sugerís?´ y bueno, me animé. En agosto del 2019 armé la cuenta y pensé que a quién le interese y le pueda sumar me parecía genial”.

Entre tantas obligaciones Ivana se da el tiempo para ver las diferentes ofertas de las plataformas y acerca de cuándo lo hace la entrevistada comentó a Canal 13: “Siempre que puedo, siempre me hago un hueco para ver series, ir viendo qué plataformas nuevas hay, producciones nuevas… eso sí me gusta mucho, de hecho yo sé que me centro en Netflix porque la mayoría de la gente y de mis seguidores lo tienen, pero me gusta ahondar y ver otras opciones y producciones que luego recomiendo”.

Su fascinación por las historias no sólo se queda en el mundo virtual, sino que Ivana también participa activamente con sus conocimientos en FM 90.7 de Olavarría en el programa “En acción” de Georgina Müller. Cada jueves a las 18 horas Ivi habla de cine y responde consultas de los oyentes.

Llamativamente y en un mundo virtual poblado de avisos y canjes, Ivana no tiene ingresos monetarios de ninguna empresa de contenidos por promocionarlas en sus redes: “Yo no tengo ganancias por recomendar, por ahora no me han surgido pero ni siquiera lo hago por una cuestión ni de canjes ni de nada. Lo mío es puro corazón y amo que sea así y que sume todo esto a alguien más o a todos los que me escriben a través de Instagram. El feedback con la gente es lo mejor que hay y diariamente conozco gente charlando de series, de películas y así nos ayudamos entre todos y muchas personas también me han ayudado a mí o me han recomendado alguna traducción interesante y esto es lo que más me gusta. Lo demás vendrá solo y si alguna vez hay una ganancia sería muy bueno compartirla con mis seguidores. Actualmente todos los regalitos y sorteos que hago son de parte mía y ya estoy pensando en el próximo”, dijo la influencer.

Sobre sus gustos a la hora de elegir un género Ivana comentó: “Mi género preferido son las películas o series que abordan los vínculos interpersonales, las relaciones y eso siempre me llama muchísimo la atención para ir analizando ese tipo de situaciones. También elijo alguna de suspenso, una buena investigación, algo diferente. Yo siempre les digo a mis seguidores, que por ahí no soy de las que miran las producciones que están en el top ten de Netflix, pero no por una cuestión de soberbia sino que me gusta buscar algo distinto, no sólo para mí sino para mis seguidores. Me gusta el feedback y el debate que se arma en torno a alguna serie y sobre todo en mi página existe el respeto por las opiniones distintas”.

Sobre sus seguidores que casi son 10 mil, la fanática del cine destacó el intercambio cultural que siempre existe en su cuenta: “Me gusta muchísimo esto del contacto y del poder compartir intereses, culturas, porque también se habla de libros, de autores, de otras producciones”.

En plena pandemia por el coronavirus, Ivana reflexionó sobre el deber estar en casa y la excelente oportunidad de acercarnos a las historias: “Los fanáticos tuvieron más tiempo para ver y a los que no les gustaba demasiado, encontraron varias ofertas para elegir. Esta situación ayudó mucho en este aspecto. El tiempo en casa la gente lo disfrutó un montón y fue un momento de introspección y de pensar lo que realmente importa”, finalizó.