Cine: Una recomendación para emocionarse hasta las lágrimas

Hace algunos días Canal 13 entrevistó a Ivana Roldán más conocida en Instagram como “La Chica de las Series” @itivterecomiendo y, en esta oportunidad, de su gran catálogo virtual de sugerencias, tomamos una película para un día de lluvia y que viene ideal para verla en el mes de la diversidad.

“Conociendo a Ray”, es un film de 2015 y se encuentra disponible en Netflix. La influencer lo dio un puntaje de 9 y comentó al respecto: “Me enamore del elencazo de esta película. Después leí la info. Y más aún dije “quiero verla”. Menos mal que siempre sigo mis intuiciones...✨ (y las recomendaciones de ustedes siempre)”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Ray (Elle Fanning, actuando siempre un 💯es increíble) es una adolescente que se siente varón, y está decidida a comenzar con su transición. Ella vive con su madre Maggie (Naomi Watts, la amo en todo lo que hace) quien la apoya en esto, pero siempre con las dudas que tienen las madres. Ellas viven en la casa de su abuela Dolly (Susan Sarandon, un lujo de actriz) que es la mamá de Maggie, y su pareja Frances (Linda Emond) las cuales también apoyan a Ray pero también tienen sus miedos. Ante todo esto, el papel del padre se torna muy importante en esta decisión. Muchas cosas me gustaron de esta peli: principalmente la temática, que muestra que aunque podamos ser lo más “mente abierta” que creamos ser, cuando se trata de un hij@ las dudas son las mismas y a cualquiera puede pasarle. El elencazo es lo más. Son lo más, muestran a tres generaciones que se aman sin juicios. Ademas me encanto cuando la abuela Dolly les dice que “ser lesbiana no es ser mente abierta, sino ser feliz” La escena cuando ella va al baño del café y no al del colegio. Las conversaciones en toda la película me parecieron súper enriquecedoras. La felicidad de Ray al cambiar de barrio es una gran metáfora. La película toda me pareció un gran hallazgo de este día”, finalizó.