Omega y un festejo atípico de aniversario en plena pandemia

Días atrás el grupo cuartetero sanjuanino Omega cumplió 11 años de vida con un festejo atípico debido a las consecuencias de la pandemia. En este sentido, Hugo Flores, vocalista de la banda recordó los años de recorrido y agradeció la gente que sigue pagando una entrada en este contexto.

"Estamos muy contentos de poder festejar estos 11 años, meses atrás pensábamos festejarlo de forma virtual por la pandemia. Pero por suerte en la provincia se habilitaron los shows de forma presencial en una modalidad distinta", comentó Flores.

El vocalista expresó que a lo largo de los últimos 11 años pasaron todo tipo de momentos muy fuertes por la cabeza. "Hemos pasado momentos tristes que nos hicieron más fuertes. Cuando estuvimos viviendo en Córdoba un colega nos dijo que de los peores momentos iban a salir las mejores cosas y así fue. Salieron los éxitos que nos hicieron más conocidos", agregó.

En cuanto a la experiencia de tocar actualmente en bares porque no hay boliches, Flores dijo que tenían mucha incertidumbre. "No sabíamos si la gente iba a pagar para estar sentados tanto tiempo escuchándonos. Nos sorprendimos porque la gente no solo quiere divertirse, sino que también se cuida de forma consciente", concluyó.

Por último el vocalista cerró el móvil con Canal 13 cantando acapella el éxito "La mejor versión de mi". El grupo cuaretetero seguirá haciendo sus shows en distintos escenarios de la provincia dentro de los bares y restaurantes.