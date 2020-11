Macarena de Pijama Party se sometió a la entrevista descontracturante

Inaugurando una nueva sección de Compacto 13, este jueves Macarena de Pijama Party se sometió a la entrevista descontracturada. Contestando de todo, la cantante de la banda sanjuanina recordó un pasaje de su vida al que quisiera regresar, su "guilty pleasure" y una anécdota imperdible en un escenario internacional.

De entrada, Maca, rememoró una anécdota graciosa en el exterior. ‘Cuando mi hija había cumplido un mes, yo aún usaba protectores mamarios y estando en un escenario en Uruguay, en plena presentación se me cayó una. Yo no sabía dónde meterme, miraba a ver si el público se había dado cuenta y mientras la iba llevando a un costado del escenario. ¡Yo maquinaba qué pensarían que me había puesto algo para acrecentar mis bubis!, jajaja’, por suerte para la cantante, solo la vieron dos chicas que estaban pegadas al escenario, pero el momento vergonzoso no se lo olvida más.

La cantante de la exitosa banda sanjuanina, reveló que su ‘guitly pleasure’ es sin lugar a dudas el chocolate. ‘Me hago unas galletas saludables y le pongo chocolate, en la mañana tomo chocolatada y después como galletitas con chocolates y digo, estoy comiendo mucho y después no me tengo que quejar porque aparecen los granitos, por suerte ya no tengo tantos como en la adolescencia. Amo el chocolate, no lo puedo evitar, asique lo voy a seguir comiendo’.

Para finalizar, Maca contó cual sería el lugar al que volvería. Justamente ese lugar de su vida pertenece a su niñez, entre los 6 y 11 años. En las épocas de las fiestas de fin de año, cuando la cantante vivía en Buenos Aires y se reunía con toda su familia, que incluía, abuelos y tíos, ella fue muy feliz.