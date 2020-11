Shazam reveló las 10 canciones más buscadas en la historia

Nadie puede negar que Shazam solucionó la intriga de varios usuarios que no sabían nada acerca de una canción que escuchaban y les gustaba.

La aplicación de reconocimiento de canciones funciona de manera rápida y confiable y ahora festeja por los 200 millones de seguidores. Es por eso que sacó un listado de las diez canciones más buscadas desde el comienzo del funcionamiento.

El ranking de Shazam:

1. Tones and I - "Dance Monkey"

2. Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz - "Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)"

3. Passenger - "Let Her Go"

4. Avicii - "Wake Me Up"

5. Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake - "Lean On"

6. Ed Sheeran - "Thinking Out Loud"

7. Sia - "Cheap Thrills"

8. Gotye Feat. Kimbra - "Somebody That I Used To Know"

9. Kungs & Cookin' On 3 Burners - "This Girl"

10. Hozier - "Take Me To Church"

Fuente: Indie Hoy