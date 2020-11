Cumplió 45 años la canción que consagró a Queen

La banda liderada por Freddie Mercury llevaba tres discos con los que no podía convencer a los fanáticos del potencial que tenían.

Finalmente el 31 de octubre de 1975 la banda lanzó “Rapsodia bohemia” una compleja composición de Mercury que consagraría de manera definitiva a la banda y se establecería como su creación más famosa.

La canción fue publicada en un simple con el tema "I´m in Love with My Car", del baterista Roger Taylor, como cara B.

A pesar de su extensión de casi seis minutos, la ausencia de estribillo y las partes bien disímiles que presentaba, la aparición de "Rapsodia bohemia" llamó la atención de la crítica y la audiencia, que de inmediato la convirtió en un clásico.

Si bien se trataba de una época en la que el llamado rock sinfónico eta de moda, nadie excepto Mercury se había animado a incluir pasajes que remitieran a la ópera en sus creaciones.

La composición presentaba seis secciones musicales bien diferenciadas entre sí, a saber: una introducción a capella, seguida de una balada, un solo de guitarra, el pasaje operístico, una sección rockera y un final que retomaba la melodía y la rítmica planteada en el segundo de los seis pasos.

A lo largo de esos seis minutos, la letra pareciera a simple vista construirse a partir de la narración de una persona que se arrepiente de un asesinato que cometió, con referencias a "Fausto" mediante la inclusión de algunos términos característicos en la sección operística.

La canción fue producida por Roy Thomas Baker y para su grabación, el técnico de sonido tuvo que superponer varias cintas grabadas por los cuatro integrantes del grupo partes agudas, en especial de la voz de Roger Taylor.

El tema fue acompañado de un videoclip promocional con imágenes basadas en la foto tomada para la portada del disco "Queen II".

"Rapsodia bohemia" se convirtió en el tema más característico de Queen, al definir su carácter musical y fue retomada en diversas oportunidades por otras expresiones artísticas, como ocurrió en una escena del filme humorístico "Wayne´s World" (1992) y hasta una versión interpretada por Los Muppets.

Fuente: Télam.