Emanuel Díaz Ruiz: 'El arte es algo que sentí desde un comienzo y nunca fue ajeno a mi persona'

Emanuel Díaz Ruiz es un joven sanjuanino que además de ser un artista y productor visual, tiene la gran responsabilidad de estar al frente del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson.

Al comienzo de la entrevista con Canal 13 nos comentó acerca de sí mismo y dijo: “Me parece que una persona no solo se define por cómo se percibe, sino también por el vínculo o el accionar que ha desarrollado con otras personas o instituciones. Soy investigador de la Universidad Nacional de San Juan, formado en ese ámbito educativo como así también en el exterior, soy docente de las carreras del departamento de artes visuales de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes y, actualmente estoy al frente del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. También soy el encargado de la unidad regional de conservación y rescate de bienes culturales de la región Cuyo, pero sobre todo soy un artista y un productor visual porque esa es mi formación profesional junto al reconocimiento de los pares que eso es mucho más importante que la percepción personal”, dijo Emanuel acerca de sí mismo.

Sobre sus comienzos Díaz Ruiz comentó que su modo de expresión siempre estuvo ligado al dibujo, la pintura a construir o ensamblar mundos ajenos al desarrollo normal y que esas inquietudes se fueron potenciando en el tiempo y además a un momento de su vida en donde fue reconocido por una reconocida artista local: “Pude llegar a una carrera específica que tienen que ver con el profesorado y licenciatura en artes visuales y que posteriormente he seguido desarrollando en carreras superiores. Recuerdo una anécdota muy particular que siendo alumno, muy al comienzo de la carrera, Silvina Martínez se acercó y me dijo ´a vos te gusta trabajar´ a lo que le dije sí e inmediatamente me separó del grupo y me ofreció un trabajo en la Fiesta Nacional del Sol, allá por 2007. Es una anécdota que tengo muy cargada en mi memoria porque ella vio en mí ciertas cualidades o aptitudes y me llevó a un equipo de trabajo de profesionales que estaban creando e ideando todo lo relacionado con escenografía, vestuario, utilería mayor, utilería menor. Para mí fue iluminar los ojos y encontrarse a uno mismo en un lugar con un sinfín de posibilidades y a muy temprana edad”, comentó reflexivo.

Todos esos contactos y vínculos a partir de su nuevo trabajo le permitieron al entrevistado ganar con el diseño de escenario escenografía lumínica para la FNS 2009 y si bien Emanuel reconoce que fue una carrera muy corta, la progresión fue veloz permitiéndole ingresar a un circuito cultural y de trabajo importante en la provincia.

El director del Franklin Rawson se refirió a su infancia y a su educación y dijo: “No vengo de un entorno familiar que se haya dedicado a las artes visuales, de hecho no soy del Gran San Juan, vengo de Angualasto (Iglesia) de una familia de padres muy pujantes que desde ese lugar vieron la necesidad de que cada uno de sus hijos se formara en lo que había decidido seguir como carrera profesional y pusieron todo el empeño para que eso suceda. El respaldo familiar de contención tiene que ver con una familia que le dedico tiempo a la formación y a la enseñanza y eso fue un complemento fundamental para el desarrollo”, sumó el entrevistado.

Desempeñándose en la coordinación general de uno de los espacios culturales más importantes que alberga el acervo cultural y artístico de la provincia, Emanuel se siente muy orgulloso de ser el responsable de su resguardo y recordando cómo comenzó todo reflexionó: “Ver eso desde la distancia te hace remontarte a esos lugares de donde uno viene y si bien mi infancia transcurrió en Iglesia, luego por cuestiones de formación y estudio me trasladé a San Juan y me asenté para seguir mi actividad de formación personal y laboral. Es muy lindo poder recordar el lugar y volver siempre de donde uno salió y ver a la distancia el trayecto hecho que es largo, pero que siempre valió la pena”.

Díaz Ruiz siempre tuvo en claro que quiso ser un artista plástico y así lo recordó: “En mi caso particular nunca existió una alternativa con respecto a eso, no hubo una duda o un cuestionamiento que me haga replantearme esa necesidad de formación en esta disciplina. Supe compensar muy bien diferentes necesidades que tuve y que tiene que ver con la parte más creativa, la parte de formarme en las artes visuales que son procesos más de creación personal e individual y saberlo compensar con otras inquietudes, como por ejemplo la formación docente, es mucho más gratificante todavía”.

Emanuel también nos contó acerca de su función, durante 9 años, como Jefe de Investigación y Patrimonio y detalló: “Siempre estuve enfocado al registro técnico de las obras y como ingresa a un inventario de una colección, y por ahí mi búsqueda artística tuvo mucho que ver con eso. Buscar buscar los límites de indefinición de los procesos de catalogación de una obra porque las indefiniciones propias de la producción artística fueron como siempre importantes, y en lo teórico siempre me interesó la historia del arte de San Juan. Actualmente estamos trabajando en varios proyectos de investigación que involucran a varias instituciones”, comentó Emanuel.

Sobre su función en medio de la pandemia por el coronavirus y cómo tuvo que adaptarse el Museo para llegar a la gente que debía quedarse en casa el entrevistado manifestó: “Este año particular me encontró en un inicio en la gestión pública como director del Museo y desde ese lugar me tocó afrontar la pandemia, un comienzo que no fue menor pero siempre conté con el apoyo de un equipo humano que fue muy importante” comenzó diciendo y luego agregó: “El flujo de actividades que repercutieron en las redes, las actividades virtuales y otras presenciales dieron cuenta de un trabajo muy pormenorizado de un equipo muy profesional que supo asumir, entender y traducir los modos de comunicación y acompañamiento del público de manera inmediata. Se crearon una infinidad de contenidos virtuales y se intentó llegar a los visitantes y a los que no lo eran. Todos los materiales llegaron a personas de diferentes edades. Creación de historietas de obras de colección, obras narradas con relatos de obras patrimoniales de artistas locales, experiencias como ´La Noche del Dibujo´, capacitaciones y encuentros virtuales. Fue algo increíble compartir todo el material y seguir nuestra labor en las redes. Por todo lo hecho hemos sido reconocidos por otras instituciones e imitados en cuanto a la aplicación de protocolos sanitarios en la apertura de nuestro Museo”, agregó.

Para finalizar Emanuel opinó de San Juan y su movida artística y dijo: “Creo que somos una provincia privilegiada que ha crecido cultural y artísticamente de una manera progresiva y, en poco tiempo, tenemos lugares de referencia como el Auditorio Juan Victoria, nuestro museo, el Teatro del Bicentenario, el Centro Cultural Conte Grand entre otros. Disponemos de focos artísticos muy importantes y contamos con la carrera de artes visuales, música, teatro y que estos espacios físicos existan se debe a este sostenimiento desde la población y desde el interés de la sociedad”.

En un momento complicado por el coronavirus el arte se mantiene vigente y más viva que nunca. Emanuel en su rol de director del Museo Franklin Rawson trabaja duramente junto a su equipo para que la sociedad no pierda el interés y se mantenga informada y comunicada. Nadie puede negar que las nuevas tecnologías si bien su uso se maximizó durante el aislamiento obligatorio, son herramientas que llegaron para quedarse y estar a nuestro servicio y así lo reconoce el entrevistado al decir: “La virtualidad es un espacio ganado en este tiempo y creo que todos los museos hemos logrado asumir ese compromiso de no solo hacer nuestras programaciones de presencialidad, sino de incorporar un número de contenidos virtuales desde el nuevo terreno ganado en pandemia”.