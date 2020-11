Stranger Things: las 5 teorías sobre qué sucedió con Jim Hopper

Ya no queda nada para el estreno de la aclamada serie de ciencia ficción de Netflix, “Stranger Things” y mientras tanto, los fanáticos especulan sobre lo que sucederá con uno de sus personajes favoritos el sheriff de Hawkins.

Si bien muchos pensaron que el personaje interpretado por David Harbour había muerto, el anticipo de la nueva temporada adelantó que el sheriff regresará en la cuarta entrega pero la gran pregunta es cómo.

Para responder a esta pregunta, los fanáticos han elaborado múltiples teorías con respecto a qué pasó con Hopper y a continuación repasaremos las 5 mejores:

1) Hopper ha quedado atrapado entre dimensiones

Un fanático de la serie elaboró esta teoría que sostiene que Hopper se encuentra atrapado entre dimensiones distintas y también a través del tiempo. La teoría agrega que Hopper ha viajado en el tiempo para ayudar a gente como Eleven y como su propia hija Sara.

2) Murray tiene la llave

Un usuario de Reddit sostiene que descifró el lugar exacto donde se encuentra Hopper a partir de una publicación que hizo David Harbour en su cuenta de Instagram.

En el posteo del actor se veían una serie de números que llevan a un contestador telefónico en el que contesta Murray (Brett Gelman).

“Si es Joyce, he estado tratando de comunicarme contigo. Tengo una novedad y es mejor que hablemos en persona. No es bueno ni malo, pero es algo”, dice el mensaje en cuestión.

El mensaje da a entender que Murray sabe exactamente qué le pasó a Hopper y dónde está. Los fanáticos aseguran que también descubrieron dónde está Hopper ya que al dar vuelta algunos números del teléfono se obtienen las coordenadas de Kamchatka, el lugar que fue mostrado en la escena post créditos de ‘Stranger Things 3’.

3) Hopper fue clonado

Esta teoría sostiene que Hopper no regresará y que lo que se vio en el anticipo de la cuarta temporada es un clon del sheriff. La teoría no es tan descabellada ya que no sería el primer clon que aparece en el show. Hopper pudo ser clonado antes de que el Mind Flayer fuera derrotado.

4) Hopper será rescatado por ‘B’

Un usuario de Reddit elaboró esta teoría que sostiene que un nuevo personaje aparecerá para rescatar a Hopper. Será un niño con poderes, como Eleven, pero que creció en condiciones mucho más desfavorables.

“Un chico ruso de 10 años será presentado en la nueva temporada. Tendrá poderes mentales como Eleven y su número será el 13”, sostiene el fanático de la serie, quien cree que este chico se unirá a Eleven tras rescatar a Hopper y abandonar Rusia.

5) Hopper fingió su muerte para poder estar con Joyce

El fallido romance entre Hopper y Joyce ocupó gran parte de la temporada 3, pero la muerte del sheriff impidió que puedan estar juntos. Sin embargo, antes de eso ya venían teniendo problemas porque Hopper necesitaba quedarse en Hawkins para proteger al pueblo mientras que Joyce quería mudarse.

Un fanático sostiene que Hopper fingió su propia muerte y que, al saltar por el portal, no terminó en Rusia ni en el Upside Down sino en la ciudad donde se iba a mudar Joyce.

De esta manera, fingir su muerte le permite liberarse de la responsabilidad de proteger a Hawkins y la carta que dejó es una especie de aviso de que se encuentra bien.