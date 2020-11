´La fille du patrón´ una película para tener en cuenta

Nuevamente Ivana Roldán más conocida en las redes como “La Chica de las Series” compartió un posteo en donde detalla y recomienda una historia en la plataforma Netflix.

Se trata de “La fille du patrón” (La hija del Patrón) un film de 2016 a la que Roldán calificó con un 7 y de la que comentó: “Cuando la encontré y la leí, me atrapó la trama. Una historia de amor dentro de una fábrica. Y todas sus consecuencias”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Vital (Olivier Loustau) trabaja en una fábrica textil, como jefe de taller. Él y sus compañeros son sometidos a un informe ergonómico, y quien está a cargo del mismo es Alix (Christa Theret) una profesional que vino específicamente para realizar este informe. Lo cierto es que Alix es la hija de Baretti (Patrick Descamps) el dueño de la fábrica. Ellos se enteran de que Alix es la hija de Barretti y ya les causa algo de molestia, imagínense cuando Vital y Alix se ven luego de un partido de Rugby (los empleados habían formado un equipo) en los llamados “tercer tiempo” se conocieron aún más y llegaron más lejos. Todo esto se mezclaba con el trabajo y no fue muy fácil sobrellevar esta relación para todos. Además de los problemas en el matrimonio que ya venía sufriendo Vital”, dijo sobre el film.



Sobre los puntos negativos de la historia Ivana dijo: “Si bien es una peli francesa, de una narrativa distinta, con una buena historia, pero por momentos me parecía estar viendo un documental para cualquier empresa que abordara el tema de recursos humanos. También me resultó, en partes, algo “machista” en situaciones, escenas o comentarios. Y además, me dio la sensación de que la historia por momentos quedaba perdida y podrían haberla abordado un poco más. Igualmente si la elegís, esta buena para ver una historia distinta”, finalizó.