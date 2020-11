Sofía Spollansky: ´Moverse tiene que generar placer y nunca sacrificio´

En un momento del mundo en donde las mujeres hace oír sus voces y toman sus propias decisiones, Sofía Spollansky se presenta como una artista local independiente que, desde hace años, viene imponiendo su estilo y promueve al movimiento como algo alegre y placentero.

“Soy Sofia Spollansky, tengo 51 años. Fui bailarina y dediqué mi tiempo y mi vida a todo lo que tenga que ver con el movimiento del cuerpo. Intento que todas las personas que llegan a mí, sean o no profesionales y de distintas edades, puedan conectarse o reconectarse buscando una forma más amorosa de dejar el cuerpo en condiciones saludables, pensando en que moverse tiene que generar placer y nunca sacrificio. Esa soy yo”, comentó la entrevistada ante la invitación a presentarse ante los lectores de Diario Trece San Juan.

A través de la interesante charla virtual, Sofía nos permitió saber de sus comienzos y nos relató cómo la danza llegó a su vida: “Yo tenía 5 años e iba al jardín de infantes y cuando salía me iba al negocio de mi papá a esperar que nos trajera a la casa a mí y a mi hermana. En la esquina del local había un estudio de danza, mi hermana y yo –que nos llevamos un año y cuatro meses de diferencia- íbamos y mirábamos desde la puerta ese estudio de danza que tenía la puerta abierta y un día, le dijimos a mi papá que queríamos hacer eso y así empezó todo”.

Acerca de su formación, Spollansky comentó que fue académica con especialización en el contemporáneo y aprendiendo también del clásico. La entrevistada luego comentó el acercamiento a otros géneros: “Años más tarde, por una necesidad de contacto con el tango, la cual fui a buscar y encontré en distintos maestros, conocí el folclore argentino y me enamoré también de ese género y tuve en algunos momentos la inquietud, a través de la danza contemporánea, de investigar movimientos con música de folclore argentino”, detalló.

Sofía si bien durante toda su vida se dedicó a la danza, también incursionó en el teatro pero a través del movimiento corporal y siendo una de las precursoras de la sala “El Avispero”, participó en la obra de danza- teatro “Flores en la cartera” la cual fue premiada en San Juan y aplaudida en fiestas nacionales y encuentros nacionales de teatro.

“La obra ´Flores en la Cartera´ me dejó una experiencia preciosa porque fue hecha en un momento donde todavía la investigación con la danza contemporánea y el teatro en San Juan no existía. Creo que el público que tuvo la oportunidad de verla la interpretó y la amó y quienes vieron la obra no la olvidan. Es muy grato escuchar que te digan ´sí, te vi en “Flores en la Cartera” y quedé fascinado con ese trabajo o con lo que hacían!´ Y me sorprenden, porque me encuentro con gente que nos vio 20 años más tarde. Creo que sigue siendo una obra actual y si bien ahora yo le cambiaría algunas cosas, sigue siendo una obra vigente”.

La cuarentena por el coronavirus detuvo muchos proyectos y Sofía no fue la excepción: “Los meses de cuarentena fueron bravos, hasta que generé mi manera de dar clases online y esa herramienta en medio de la cuarentena terminó siendo un método que sigo practicando porque a muchos de mis alumnos les viene bien. Es un método que vino para no irse nunca más”, reflexionó sobre algunos puntos positivos del aislamiento obligatorio.

Acerca de sus proyectos para lo que resta de este año y el 2021, la entrevistada comentó: “Mi proyecto actual es que pronto voy a inaugurar mi propio estudio, me dedico a dar técnica de pilates para entrenar a bailarines y también a otras personas interesadas. Mi objetivo es que la gente entienda o descubra el buen moverse, la manera bonita de moverse que tiene que ver con generarse placer y no sacrificio”, finalizó.

Redes de Sofía: Instagram spollansky