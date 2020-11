Banana Pueyerredón se las ingenia para sobrevivir en cuarentena

Se sabe que la pandemia por el coronavirus impactó negativamente en el ambiente artístico impidiendo la realización de shows, obras de teatros, espectáculos y hasta muestras masivas.

En ese contexto muchos artistas debieron rever la forma de sobrevivir económicamente ante esta situación inesperada y todos, desde el desconocido al más popular encontraron en el streaming la forma de mantenerse vigentes y cerca de su público.

Este es el caso de César “Banana” Pueyrredón quien debió buscar “la vuelta” a la pandemia para seguir trabajando.

En contacto con el programa “El Buen Salvaje” (Radio Andina) el compositor comentó: "Se pararon muchas cosas. Nos reinventamos. Empecé a cantar por zoom en cumpleaños y era hermoso ver la cara de las mujeres emocionadas y sorprendidas cuando yo me metía para cantarle", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Hicimos un streaming fantástico para un cumpleaños en los Estados Unidos. Se veía genial y se escuchaba genial. Todas las indicaciones me las iban dando por whatsapp y veíamos a la gente enloquecida, bailando. Eran unos 80 y la pasaron muy bien. Obviamente, cuando terminamos nos miramos con mi mánager y nos dimos cuenta que se nos acababa de abrir una nueva forma de trabajar porque si no te alcanza el presupuesto para que vaya yo -solo o con mi banda- me pueden contratar y salimos por streamig y te juro que es casi igual", contó Banana emocionado.